Caixabank i Bankia estudien una fusió

Caixabank, la tecera entitat esapañola per volum actius, i Bankia, la cinquena entitat de sector estudien fusionar-se en una operació que es podria concretar en les pròximes setmanes. El moviment, afavorit per l'Estat que és el principala accionista de Bankia, respon a la demanda que cap a aquesta mateixa setmana el vicepresident de el Banc Central Europeu, Luis de Guindos, en el sentit de consolidar el sistema bancari espanyol per fer front a les conseqüències de l'covid-19.

La Fundació Bancària la Caixa seria l'accionista de referència de la nova entitat al costat de l'Frob, segons fonts finacera que asseguren que l'operació es counicará aquest dijous a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors, (CNMV) com a fet rellevant per concocimiento dels accionistes de les dues entitats. Segons aquestes mateixes fonts, el president de l'entitat resultant seria José Ignacio Goirigolzarri mentre que el conejero delegat seria Guillermo Gortazar. Jordi Gual, actual president de Caixabank quedaria fora de l'operació. La seu estaria a València, on la té les dues entitats fusionadoas.

Les dues entitats ja van intentar fusionar-se en l'any 2012 les presidien Isidre Fainé i Rodrigo Rato. Fainé és actualment president de la Fundació Bancària la Caixa que es va veure sorpresa la pasdada primavera amb el auncio de Caixabank de reduir a la meitat el repartiment de dividend com a conseqüència de la pandèmia de què es nodreix l'Obra Social.