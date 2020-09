GM Food inverteix 5,2 milions d'euros en la renovació de tres Gros Mercats de Girona

GM Food, companyia gironina del sector de la distribució alimentària, està duent a terme una renovació integral dels seus centres Gros Mercat de Figueres, Girona i Palamós que se centra especialment a potenciar la zona de productes frescos. Segons va informar l'empresa en un comunicat, invertirà 5,2 milions d'euros per reformar les instal·lacions i augmentar-ne la qualitat, afegir «més referències de producte i en global més comoditat en el procés de compra per part dels milers de professionals d'hostaleria, restauració i comerç independent que utilitzen els seus serveis».



Nou concepte

La renovació comporta un nou concepte del mercat de frescos, que inclou fruiteria, carnisseria, peixateria i refrigerats, amb una major presència de productes de proveïdors locals. També s'ampliaran els formats i l'assortit de productes, s'impulsaran els productes ecològics i es crearà un nou concepte de bodega, potenciant la secció de vins amb DO de la zona. Tot plegat acompanyat d'una nova implantació de productes que busca que la compra sigui més fàcil, còmode i confortable.

D'altra banda, als tres centres es realitzaran les adaptacions de sostenibilitat necessàries, substituint les instal·lacions frigorífiques per altres amb tecnologies que utilitzen refrigerants que no tenen afectació sobre el medi ambient i renovant els equips existents per d'altres més eficients que generen menor consum.



L'empresa que més factura

GM Food Iberica és la companyia més gran de la província de Girona, amb una facturació de 1.161 milions d'euros i una plantilla de 2.500 empleats. La companyia té 6 seus repartides per tot Espanya i és referent en el mercat de l'horeca (canal de'hostaleria) estatal.