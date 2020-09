Bankia es dispara un 32,88% i CaixaBank un 12,37% al tancament de la Borsa

Bankia i CaixaBank s'han disparat un 32,88% i un 12,37%, respectivament, en la sessió d'aquest divendres, després d'haver confirmat que estan en converses preliminars per a analitzar una potencial fusió.

Aquesta operació donaria origen a una entitat amb actius per valor de 650.000 milions d'euros, unes 6.600 sucursals (4.400 l'entitat d'origen català i més de 2.200 l'entitat nacionalitzada) i una plantilla conjunta superior als 51.000 empleats (gairebé 35.600 CaixaBank i uns 16.000 Bankia).

Els títols de Bankia s'han disparat un 32,88% en la sessió del divendres, fins a intercanviar-se a un preu de 1,376 euros, mentre que els de CaixaBank s'han impulsat un 12,37%, marcant un preu de 2,04 euros.

Més pronunciats que els de CaixaBank han estat els ascensos que a l'anunci ha provocat en altres entitats que en el passat han aparegut en les travesses per a protagonitzar pròximes fusions bancàries, com Sabadell, que ha repuntat un 13,81%, fins als 0,372 euros, Liberbank (+13,54%, fins a 0,239 euros) o Unicaja (+13,24%, fins a 0,675 euros). Els ascensos han estat menors en Bankinter (+5,32%), BBVA (+5,23%) i Santander (+3,4%).

Fuentes del sector van informar a Europa Press que CaixaBank i Bankia pretenen apurar els terminis i accelerar al màxim els tràmits pertinents amb la finalitat de tenir ultimada la seva fusió abans de finals d'any i poder materialitzar-la abans de tancament del primer trimestre de 2021.

Donat l'interès de totes dues entitats per accelerar els terminis al màxim, els consells d'administració de Bankia i CaixaBank remenen el diumenge 13 de setembre com a data temptativa per a reunir-se i adoptar una decisió fundada sobre l'operació, perquè esperen comptar per a llavors amb els resultats de la fase de 'due diligence' (auditoria legal), que els permetran disposar de totes les dades sobre la taula per a adoptar la decisió.

Barclay's, que calcula que l'entitat resultant elevaria un 18% el seu benefici el 2022 després d'ajustar la xarxa d'oficines (hi ha 1.400 sucursals que comparteixen codi postal), ha assenyalat que la consolidació és "positiva per al sector" i generaria grans sinergies de costos.

Nombrosos analistes consideren que l'anunci sobre aquesta possible fusió obre la veda perquè es produeixi una nova onada de consolidació en el sector. Des d'Investing.com creuen que l'anunci podria ser un punt de partida per a altres operacions i des de S&P Global Ràtings han dit que, si CaixaBank i Bankia es fusionessin, podria desencadenar-se un nou devessall de consolidació en el sector bancari espanyol.

Per part seva, el director d'inversions financeres en Mutualitat de l'Advocacia, Pedro del Pou, ha titllat l'anunci de "positiu per als mercats, per al sector i per a les dues entitats", encara que ha recomanat prudència perquè les expectatives creades en els mercats "no es vegin frustrades" davant un possible fracàs de les negociacions, donada la fase preliminar en la qual es troba l'acord i que aquesta mateixa operació es va intentar a la meitat de la crisi del deute, no emportant-se a efecte finalment.

Del seu costat, el portaveu de eToro a Espanya, Javier Molina, ha explicat que l'anunci de l'operació suposa, des del punt de vista tècnic, "una glopada d'impuls per a tot el sector financer, podent generar interès i volum entre els inversors", en un escenari en el qual estava cotitzant en una situació "de màxima feblesa, amb poc volum i escàs interès inversor".

"En tot cas, cal no oblidar que la tendència de mitjà i llarg termini de tot el sector, no sols a Espanya, sinó també a Europa, continua sent baixista i això convida a certa precaució. El sector es enfrena a un context de baixos tipus d'interès, creixent competència i la necessitat d'accelerar la transformació digital", ha apuntat el portaveu de eToro.

En opinió del subdirector de l'equip d'institucions financeres de Scope Ràtings, Marco Troiano, el més interessant és la participació en un procés de consolidació de CaixaBank, que "ja és líder del mercat en moltes àrees". "Creiem que l'operació de Intesa/UBI a Itàlia ha demostrat que és possible que bancs que de per si mateix ja són importants, augmentin encara més les seves quotes de mercat a través de fusions i adquisicions", ha assenyalat Troiano.