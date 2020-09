Tota la banca es dispara a la borsa davant la possible fusió de CaixaBank i Bankia

Tots els bancs cotitzats pugen aquest divendres amb força en borsa després que Bankia i CaixaBank hagin anunciat que estudien una possible fusió, i després dels importants avenços d'aquestes dues entitats, destaquen les pujades de més del 10% en el cas del Sabadell, o del 9% en el d'Unicaja.

Poc després de les 10 hores, els títols de Bankia són els que més pugen del mercat espanyol, el 28,54%, seguits dels de CaixaBank, que es revaloritza el 13,14%.

El Banc Sabadell, un candidat històric a fusionar-se amb Bankia, també avança el 10,87%; Unicaja, el 9,14%; i Liberbank, el 7,60%.

Bankinter suma el 6,20%, el BBVA, el 4,36%; i el Santander, el 3,74%.

Els importants avenços de la banca porten el principal indicador de la borsa espanyola, l'IBEX 35, a pujar avui el 1,57%, fins als 7.115,50 punts.

Tota la banca avança de forma important en el mercat espanyol alimentada per aquesta possible fusió que donaria com a resultat una entitat amb uns actius totals de 664.000 milions d'euros, la primera espanyola per volum d'actius.

Per als analistes de Renta 4, els negocis d'ambdues entitats són complementaris, amb un major pes de crèdit hipotecari i garantia real a Bankia i una major exposició a crèdit a empreses i consum de CaixaBank.

Pel que fa a la distribució geogràfica a Espanya, obtindrien sinergies en àrees com Madrid i Catalunya, afegeixen.

La negociació entre ambdues entitats és la primera que es coneix després de la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 i després que aquesta mateixa setmana, el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, defensés de nou que les fusions en el sector bancari són la solució al seu problema de rendibilitat i cridés a propiciar-les.

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, també ha assegurat que "hi ha marge" per a les fusions d'entitats bancàries, tant a escala nacional com a tot Europa, tot i que ha demanat que no s'oblidi mai tenir en compte la variable de la competència a l'hora de dur a terme aquests procediments.