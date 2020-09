CaixaBank i Bankia tenen oficines a menys de 400 metres en 14 municipis gironins

L'anunci de la fusió entre CaixaBank i Bankia per crear el major banc d'Espanya pot tenir repercussions profundes en el mapa d'oficines de les dues entitats. A la província de Girona CaixaBank és, de carrer, l'entitat que té una major presència amb 79 oficines (de diferent tipologia) repartides per tot el territori, no només en les ciutats més grans sinó també en poblacions de totes les comarques. Bankia compta actualment amb 14 punts, tots ells en capitals i nuclis grans de població.

Això pot generar un possible problema de duplicitats, tant per la repetició de funcions i serveis als clients, com per la proximitat. Per exemple, a la ciutat de Girona Bankia compta amb dues oficines: una al carrer Sèquia i l'altre a l'avinguda Emili Grahit. Aquesta última està a menys de 50 metres d'una oficina de tipus store que l'entitat bancària catalana té al carrer de la Creu. En el cas de l'oficina de Sèquia també està a menys de cinc minuts a peu de les dues stores que CaixaBank té actualment a la plaça Independència i al carrer Santa Clara.

Aquest patró es repeteix a la majoria de poblacions on els dos bancs hi tenen presència. A Figueres l'entitat madrilenya té una seu a la plaça de la Palmera, a 100 metres d'un caixer i d'una store de Caixabank. A Palafrugell l'oficina de Bankia del carrer Torres i Jonama està a pocs passos de la del banc català, concretament a 25 metres. A Sant Feliu de Guíxols el local de Bankia del carrer Sant Joan està a 75 metres de la store de CaixaBank al municipi empordanès. I així amb la resta de grans ciutats gironines: Blanes, Lloret, Salt, Olot, Palamós, Roses i Torroella de Montgrí. La distància més llunyana entre les oficines de les dues entitats és la que hi ha a Roses, de 400 metres.



La fusió de Santander i Popular

En els últims anys els bancs han fet una gran reestructuració dels seus models d'oficina i atenció al públic. CaixaBank mateix ha tancat diverses sucursals a Girona. A escala de Catalunya l'any 2019 el banc es va marcar l'objectiu de passar de 4.219 a les 3.640 oficines a Catalunya. A més, la fusió d'entitats també comporta l'eliminació de duplicitats. A Girona la fusió entre els bancs Santander i Popular va forçar la sortida de 30 treballadors i una reestructuració que va comportar la fusió de 18 sucursals.