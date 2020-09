El ministre d'Agricultura defensa la PAC per consolidar les explotacions familiars

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va defensar la Política Agrícola Comuna (PAC) com a instrument de consolidació de l'explotació familiar i professional. Així ho ha posat de manifest en la reunió que ha mantingut aquest dimecres amb una representació d'Unió d'Unions en una trobada centrada en la reforma de la PAC per al període 2021-2027 i en la representativitat de les organitzacions professionals agràries. En concret, Planes ha informat sobre el punt en què es troben les negociacions, tant a Europa com a Espanya, així com de el Pla Estratègic Nacional. Respecte a les negociacions europees, el ministre ha subratllat el suport a la Presidència alemanya per arribar a un acord polític aquest semestre i pel que fa a el Pla Estratègic, ha exposat el calendari, així com l'estat dels principals elements de l'debat polític amb les comunitats autònomes.



Document de consens

El ministre va explicar les propostes del seu departament per a cada un d'aquests temes a Unió d'Unions i va agrair a l'organització les seves aportacions per aconseguir un document nacional de consens centrat en els agricultors i ramaders i en l'explotació familiar i professional com a eix de la política agrària a Espanya. Pel que fa a la representativitat de les organitzacions agràries, el ministre es vaccomprometre a desbloquejar la situació actual.