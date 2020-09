Foment carrega contra la proposició de llei de regulació dels lloguers: «És anticonstitucional i antiestatutària»

Foment del Treball ha carregat contra la proposició de llei per regular el preu dels lloguers, inclosa a l'ordre del dia del ple del Parlament del proper 9 de setembre, i l'ha titllat "d'anticonstitucional i antiestatutària". Segons la patronal catalana, la proposició de llei vulnera la Constitució i l'Estatut en 18 punts del seu articulat i es tracta d'una mesura que "enfonsarà" el mercat de lloguer a mitjà termini amb més efectes contraproduents que beneficis. "L'actual mercat de lloguer no és suficient i, per tant, cal ampliar sobretot l'oferta d'habitatge assequible, el gran abandonat des de la crisi del 2008", ha apuntat Foment del Treball, que no s'ha mostrat gens partidària de limitar el preu dels lloguers a Catalunya.

"Les limitacions de preus faran que l'oferta sigui més petita, que els possibles llogaters quedin insatisfets i, per tant, perjudicarà les persones que volen o només poden llogar", ha assegurat la patronal liderada per Josep Sánchez-Llibre. "Cal no oblidar que una part significativa dels habitatges de lloguer al nostre país corresponen a particulars que així veuran afectada la renda del seu immoble", ha recordat igualment Foment. "En molts d'aquests casos, podrien voler fer líquida la seva inversió amb la venda dels immobles", ha avançat la patronal catalana.



"No tot s'hi val, ni les finalitats justifiquen els mitjans"



"La proposició de llei perjudica tant als propietaris com als llogaters. El patrimoni immobiliari dels catalans reduirà el seu valor", ha insistit Foment, que denuncia la "inacció" determinades forces polítiques per evitar perjudicar el parc d'habitatges privat de lloguer. "No tot s'hi val, ni les finalitats justifiquen els mitjans. Democràcia i estat de Dret van de la mà", ha manifestat la patronal catalana. De fet, Foment ha detallat en un comunicat el seguit d'articles i apartats de Constitució i Estatut que vulnera la proposició de llei per regular els lloguers.

La patronal recupera el dictamen unànime del Consell de Garanties Estatutàries, que conclou la proposició de llei afecta a les bases de les obligacions contractuals -que són competència de l'Estat a través de l'article 149.1.8 de la Constitució- i no troba empara en quatre articles concrets de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006. "Un total d'11 articles dels 15 de la proposició i 4 disposicions addicionals de 7 no s'adeqüen ni a la Constitució ni a l'Estatut, segons el Consell de Garanties Estatutàries", ha conclòs Foment del Treball.