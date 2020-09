Un client passa per davant del lineal de refrescos on s'observa un cartell que explica on dipositar aquests envasos |

Un client passa per davant del lineal de refrescos on s'observa un cartell que explica on dipositar aquests envasos | M. A. Montesinos

Mercadona trepitja l'accelerador verd i redobla la seva aposta per cuidar el planeta. I ho fa amb una estratègia global enfocada a reduir i reciclar, seguint els preceptes de l'economia circular i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La denominada Estratègia 6.25 de la companyia presidida per Juan Roig es materialitzarà en un triple objectiu: reduir el 25% el plàstic en tots els seus supermercats, aconseguir que tots els seus envasos de plàstic siguin reciclables i reciclar tot el residu plàstic que es generi als seus centres. El 10 de març passat, durant la roda de premsa de Mercadona, Juan Roig va adquirir un ferm compromís: «Donar el sí a cuidar més el planeta». Aquest compromís marcarà el futur de la companyia i es concreta a curt i mitjà termini en l'esmentada Estratègia 6.25. La companyia dedica cada dia més esforços a continuar cuidant el planeta; d'aquí la inversió de 44 milions d'euros el 2019 en mesures de protecció ambiental. Perquè, com explica la directora de Responsabilitat Social, Margarita Muñoz, els principis de l'economia circular estan integrats en les polítiques de l'empresa des de fa més de 25 anys. Avui, gràcies a una logística sostenible i a la gestió responsable de residus, entre altres aspectes, «Mercadona recicla 220.000 tones a l'any de cartó i plàstic (el 100% dels embalatges que usem) i que tenen una segona vida a la botiga en forma de bosses de caixa o nous envasos de cartró». A més, l'eficiència dels processos els ha portat «a deixar de produir 180.000 tones de residus cada any».

En total, són 5,4 milions de llars a l'any les que compren a Mercadona, una xifra que representa el 15,5% de la quota de mercat a Espanya. Però, com es poden traslladar aquests reptes mediambientals, especialment la reducció i reutilització del residu de plàstic, a tots aquests clients? La millor manera és crear un nou concepte de botiga, les 6.25, que com explica la directora de Transmissió, Paula Tomás, són un laboratori de formació i divulgació. «La primera botiga 6.25, en funcionament ja a València, és l'escenificació de l'Estratègia 6.25 en el punt de venda i ajudarà Mercadona a transmetre al 'cap' (el client) i als treballadors les accions que s'estan duent a terme quant a la reducció de plàstics i gestió de residus, així com a escoltar les seves valoracions sobre el terreny. A més, a la nostra pàgina web s'ha creat un apartat on anirem pujant fites que anem aconseguint i contingut formatiu», comenta la directiva. A partir de l'octubre es posaran en marxa 54 botigues més d'aquest tipus, a Espanya i a Portugal, en les quals el consumidor podrà veure in situ totes les iniciatives posades en marxa per Mercadona per reduir i reutilitzar el plàstic. Per això, s'han fixat 6 grans accions que es desenvoluparan d'aquí al 2025: 1) eliminar la bossa de plàstic d'un sol ús en totes les seccions, 2) suprimir els productes de plàstic d'un sol ús, 3) disminuir el plàstic en els envasos i en els processos, 4) afavorir que tots els envasos de Mercadona siguin reciclables o compostables, 5) reciclar els residus de plàstic a la botiga, i en els serveis a domicili i online; i 6) informar i formar sobre com separar a casa per reciclar.

Amb una experiència de compra atractiva, el consumidor aprèn molt sobre el reciclatge. Així pot llegir en una colorista cartelleria missatges com «En aquesta secció estalviem 230 milions de camions de plàstic a l'any», en la secció de fruita i verdura; «La meva vida continua en el groc», en el lineal de refrescos; o «Estic fet amb material reciclable», en l'expositor de les pizzes. Tot això, amb les bosses sostenibles per fer la compra o els articles de les marques pròpies, Hacendado, Bosque Verde, Deliplus o Compy, que indiquen amb pictogrames el contenidor on cal dipositar cada envàs. El resultat final és una «performance» diària en la qual se sedueix el comprador i se'l convida a reciclar i consumir amb responsabilitat ambiental.



Sis accions per cuidar el planeta



1. Eliminar la bossa de plàstic d'un sol ús de totes les seccions dels supermercats

Mercadona haurà aconseguit aquest objectiu al llarg del 2020. A les botigues 6.25, com la de València, al carrer Campos Crespo, s'ha substituït la bossa d'un sol ús per les bosses compostables d'origen vegetal. A més els clients poden adquirir una altra bossa-malla, reutilitzable, el pes de la qual se'ls descompta de la compra.

2. Eliminar de l'assortiment tots els productes de plàstic d'un sol ús

Aquesta segona acció també serà una realitat a final del 2020 i suposa un estalvi de 3.000 tones de plàstic, que és l'equivalent a 100 camions a l'any. Per exemple, tot el parament de Mercadona –coberts, plats, copes de cava, gots de cafè...– és de cartó o bé de plàstic que permet múltiples usos.

3. Disminuir el plàstic en els envasos dels supermercats de Mercadona

La companyia ha començat a eliminar el plàstic en els envasos de totes les seccions amb la meta d'utilitzar-ne el 25% menys, en una acció que es desenvoluparà fins al 2025. Aquest objectiu obliga a redissenyar formats i safates.

4. Afavorir que els envasos dels productes siguin reciclables o compostables

Això ho fan rigorosament les seves pròpies marques, Bosque Verde, Hacendado, Deliplus i Compy, a més de fabricar les seves bosses de paper i de plàstic amb materials procedents del reciclatge de les seves pròpies botigues.

5. Reciclar els residus de plàstic a la botiga i en els serveis online i a domicili

Aquesta acció requereix una aposta per la formació al treballador, al client i al proveïdor. S'observa en les papereres situades a l'entrada, i a les seccions de Frescos i Llest per Menjar.

6. Informar i formar els clients sobre com separar bé a casa per reciclar

Fins al 2025, Mercadona aconseguirà aquest objectiu col·locant pictogrames a cada producte, que indiquen al consumidor en quin contenidor ha de deixar l'envàs quan ja no sigui útil.