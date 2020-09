Troba feina gràcies a les següents ofertes de treball a Girona

Les ofertes de feina a Girona , que destaquem a continuació, poden suposar la teva millor oportunitat per trobar aquesta feina que estàs buscant. Vacants per a muntadors de mobles, operaris, agents comercials, entre d'altres t'esperen a les següents línies.

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Muntador / a de Mobles per Hostalric

Publicat: 2020.09.07 – 17:10

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € – 20.000 € Brut / any

A IMAN GRANOLLERS II, volem incorporar un / a Muntador / a de mobles, per incorporar-se a l'empresa ubicada a Hostalric.

La persona seleccionada realitzarà les tasques de muntatge i embalatge de mobles.

Què podem oferir-te ?:

– Contractació: Ett.

– Horari: 6: 00-14: 00 de dilluns a divendres.

– Salari: 9,74 € / Brut hora (1630 € bruts / mes aprox.)

– Incorporació immediata.

Requisits :

Experiència com a muntador de mobles.

Inscripciones i més informació a l'oferta de Muntador / a de Mobles a Hostalric.

OPERARI DE CADENA MUNTATGE (SECTOR DEL METALL-FIGUERES)

Publicat: 2020.09.04 – 18:10

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada intensiva – demà.

– Salari 15.000 € – 20.000 € Brut / any

A IMAN Temporing Figueres cerquem OPERARIS / ES DE CADENA DE MUNTATGE per a indústria del metall situada a Figueres.

Realitzarà tasques de línia de muntatge de components mecànics i elèctrics de vehicles a motor.

Què oferim ?:

-Jornada intensiva al matí de 6-14h de dilluns a divendres.

-Contractació a càrrec d'Iman Temporing.

-Salari segons conveni col·lectiu de l'empresa usuària.

Requisits mínims:

-Experiència demostrable en lloc similar en indústria.

-Actitud desperta, dinàmica, amb ganes de treballar, acostumat / da a treballar sota pressió.

-Es valorarà: formació en Mecànica de Vehicles a Motor o similar.

-Disponibilitat immediata.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARI DE CADENA MUNTATGE (SECTOR DEL METALL-FIGUERES) .

Operari / a Tèxtil per Hostalric

Publicat: 2020.09.02 – 19:10

– Jornada completa.

– Salari 10.000 € – 15.000 € Brut / any

A IMAN Temporing GRANOLLERS II, volem incorporar un / a Operari / a per a empresa de productes tèxtils situada a Hostalric.

Funcions :

– Realitzar el repàs de les bobines de enrotllat dels telers.

Què oferim?:

– Contractació: ETT + Empresa.

– Horari: 14-22h de dilluns a divendres.

– Salari: 8.03 € b / H (1350 bruts aprox. Mes).

– Incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari / a Tèxtil a Hostalric.

IAD ESPANYA

IAD és una xarxa immobiliària d'última generació. Un concepte innovador, on les persones es troben al centre del model de negoci, IAD conquereix ràpidament per la seva proximitat, professionalitat i eficàcia.

Actualment estem presents a França, Portugal, Itàlia i Espanya amb més de 8.000 mànagers.

IAD Espanya selecciona:

Agent immobiliari (amb i sense experiència) a Girona

Publicat: 2020.09.03 – 16:49

– 10 vacants.

– Contracte autònom.

– Salari 6 € – 240 € Brut / any

Busquem agents comercials immobiliaris a GIRONA.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Agent immobiliari (amb i sense experiència) a Girona.

Wellbeing Solutions selecciona:

METGE / A TREBALL PARCIAL GIRONA

Publicat: 2020.09.04 – 00:34

– Contracte indefinit.

– Salari 27.000 € – 28.000 € Brut / any

Inscripcions i més informació a l'oferta de MÈDIC / A DEL TREBALL PARCIAL GIRONA .