«La indústria pot ser més eficient i sostenible si s'aprofita la calor residual»

L'empresa de Terrassa Alternative Energy Innovation (AEInnova) ha estat guardonada amb el premi a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental, en el marc de Nous Reptes en Sostenibilitat per al Món Empresarial, que convoca BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA.

AEInnova ha estat premiada per la seva tecnologia, que permet capturar la calor residual de la indústria i convertir-la en energia neta. Què suposa?

Hem desenvolupat tecnologia basada en el principi termoelèctric per convertir calor directament en energia elèctrica sostenible, de forma fàcil, econòmica i sense manteniment. I amb un doble objectiu. D'una banda, ajudar la indústria a ser més eficient i sostenible reaprofitant la calor residual perduda en conductes, xemeneies i processos. D'altra banda, eliminar les bateries de liti dels sistemes de monitorització i sensorització industrials cada cop més utilitzats en la digitalització industrial.

Tenen dues línies de solucions per a la indústria. Ja són al mercat els dispositius?

L'Indueye, el primer dispositiu IoT autoalimentat per calor del mercat, ja està provat en diferents sectors industrials i certificat per vendre'l. Estem desenvolupant noves versions que anirem presentant properament. I respecte a les Unitats de Recuperació de Calor Residual per eficiència energètica, estan en procés de validació sota el paraigua d'un projecte LIFE+ de la Comissió Europea. Estem instal·lant diferents prototips per testejar el dispositiu en diferents entorns industrials, abans de la certificació i industrialització. Esperem disposar de la primera versió comercial a final de l'any vinent.

Hi ha interès pel nou producte? Quins seran els clients potencials i a quin mercat arribaran?

Hi ha molt interès per la nostra tecnologia, tant pels dispositius IoT (Indueye) com pels mòduls recuperadors de calor o WHRU (Waste Heat Recovery Units), i això ens ha permès instal·lar nombrosos prototips en grans empreses. Ens enfoquem a la gran indústria i principalment als sectors químic i petroquímic i manufacturer.

Hem establert contactes a diferents països d'Europa, Estats Units, Emirats Àrabs i també a Àsia, on diferents grans empreses s'han interessat per la nostra tecnologia i les nostres solucions.

Paral·lelament han desenvolupat un dispositiu software propi. En què consisteix?

És una plataforma de software anomenada Daevis que és una eina de visualització, anàlisi i gestió de dades de processos i maquinària per a les empreses. És a dir, es tracta de un software que permet a les empreses analitzar les dades que provenen dels diferents sensors Indueye (o d'altres) que tenen instal·lats, sigui a les seves màquines o als seus processos, per tal de veure'n el funcionament, i posar alarmes quan el funcionament previst s'altera, i que gràcies a algoritmes avançats i big data permet anticipar avaries i preveure parades per a manteniment.

Com ha afectat la crisi del coronavirus a AEInnnova?

Hem fet un importantíssim esforç per reduir l'impacte de la crisi. Hem focalitzat els recursos a

mantenir l'ocupació tot implementant el teletreball per al 100% del nostre equip durant el confinament. Tot i això, l'impacte ha estat important, fonamentalment en forma de retards en l'execució del pla de negoci i projectes. De cara al futur immediat, el suport de la Comissió Europea serà fonamental per dotar-nos dels recursos necessaris per executar el pla establert i posar els nostres productes al mercat.

El premi a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental està dotat amb 10.000 euros. En què invertiran aquests diners?

A dotar-nos d'eines de treball per a la nostra plantilla (tauletes...) i per a alguna altra necessitat puntual. Però el millor no és només la dotació econòmica, sinó també la difusió que es fa d'un projecte que fomenta les tecnologies sostenibles i la sostenibilitat en l'àmbit empresarial.

És un premi que atorguen entitats bancàries. Tenen el suport de BBVA en aquests moments complicats per a molta gent?

BBVA ens ha ofert tot el seu suport tant en aquests moments de dificultat com en general, per acompanyar-nos en el nostre creixement empresarial.