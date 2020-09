CaixaBank impulsa una eina perquè els comerços gironins venguin a les xarxes

CaixaBank ha creat una nova solució e-commerce pensada per facilitar als petits comerços l'obertura de nous canals online de forma ràpida i segura. L'entitat, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual n'és Gonzalo Gortázar, ha posat al servei dels comerços durant la crisi del coronavirus la solució tecnològica Social Commerce per gestionar compres online directament a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria del propi comerç. D'aquesta manera, es facilita al comerç que pugui vendre a partir d'ofertes llançades des dels seus perfils de Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Telegram o qualsevol altra via de comunicació amb el client final, sense necessitat de tenir una botiga virtual o una pàgina web pròpia.

Social Commerce analitza quantes interaccions ha tingut la publicació del comerç per donar-li la informació que li ajudarà a aplicar les mesures necessàries per tenir una major difusió. D'aquesta manera, podrà incrementar l'abast de la seva publicació i arribar a un número major de consumidors potencials, cosa que farà créixer el seu negoci. Pel que fa als clients, aquests reben les ofertes a través dels perfils i aplicacions de missatgeria del comerç, i si els hi agrada el producte, el poden comprar a través d'un enllaç que els porta directament a les instruccions de pagament. El comerciant rep la informació de la venda que acaba de fer i així ja pot començar a gestionar l'enviament de la comanda. Segons l'Estudi Anual sobre Xarxes Socials 2018 de l'Associació de Publicitat, Màrqueting i Comunicació Digital (IAB Spain), un 81% dels usuaris segueixen a les marques en alguna xarxa social i per a un 27% genera confiança el que una marca tingui perfil en les xarxes socials. Un 53% dels usuaris cerca informació en alguna xarxa social abans de fer les seves compres per Internet. El llançament de Social Commerce es complementa amb PayGold, una solució pensada per rebre pagaments online, per correu electrònic o per SMS, sense necessitat que el comerç tingui un web mateix.