Euromoney reconeix Santander com el millor banc del món per a les pimes

La revista Euromoney reconeix Santander com a Millor Banc del Món en Diversitat i Inclusió, així com a Millor Banc del Món per a Pimes en l'edició de l'any 2020 dels seus premis «Excellence in Leadership» (Excel·lència en el lideratge). És la tercera vegada en cinc anys que Santander guanya el premi pels seus serveis per a pimes i la primera que és nomenat Millor Banc en Diversitat i Inclusió. El Santander ha implantat diferents mesures per donar suport a la diversitat i la inclusió, com un estàndard mínim mundial per al permís parental en tots els seus mercats o la creació de programes de microfinançament per ajudar a generar petits negocis en poblacions de baixos ingressos i amb accés restringit als bancs.