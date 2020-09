La festa de la pagesia «Benvinguts a Pagès» es farà de forma virtual aquest any

Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, se celebrarà aquest any de forma virtual condicionada per la pandèmia de la covid-19. El primer cap de setmana d'octubre, els dies 3 i 4, l'esdeveniment es podrà seguir a les xarxes socials amb un programa per donar a conèixer l'origen dels productes de consum diaris que es produeixen arreu del país. Una vintena de productors oferiran xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació. Totes les activitats es recullen a la pàgina web benvingutsapages.cat. Les visites guiades virtuals donaran l'oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes d'horta i posar en valor la feina de pagesos i ramaders.

Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per pagesos que treballen amb mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes aromàtiques. En el marc d'aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes de temporada i aprofitar les seves propietats.

Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa la seva feina durant tot el cap de setmana. Es podrà entrar fins als fogons d'un restaurant del Segrià i descobrir les tècniques de cuina d'un hotel gastronòmic de Falset, entre d'altres. A més es podran visitar cases rurals del Berguedà i un hotel de Tarragona.