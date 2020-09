Els pagesos de l'avellana alerten que «o ens ajustem tots el cinturó o no podrem aguantar»

Els pagesos productors d'avellanes demanen als operadors comercials que enguany redueixin els seus marges per poder sobreviure. En un any on es preveu que la collita baixarà un 60% reclamen que la lliura es pagui com a mínim a dos euros, l'equivalent al preu de cost. Però el primer preu publicat per la llotja de Reus per a l'avellana negreta és de 1,90 euros la lliura. «O ens ajustem tots el cinturó o no podrem aguantar», va alertar Rafel Español, responsable nacional del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos. «El pagès no sé com ho farà», va lamentar, així com va alertar que joves agricultors que en els darrers anys han començat a treballar al camp no resistiran el sotrac. A més, va reclamar posar en valor el producte venent-lo al mercat de proximitat.

Español va explicar que la campanya d'enguany serà «molt curta» i que d'aquí a poques setmanes tindran enllestida la collita. La raó és que els arbres «ja venien tocats de les ventades del 2018» i les pluges de l'hivern i la primavera, «quan els avellaners pol·linitzaven», ho van acabar d'espatllar.

La situació encara és pitjor en alguns municipis del Tarragonès i l'Alt Camp, com Vilabella, els Garidells, Perafort o la Secuita, on els aiguats de fa uns deu dies es van endur un 90% de la collita. Amb tot, va aclarir que el fet que «l'any sigui més bo o més dolent dependrà dels preus».



Preu inicial per sota del de cost

De moment, no han començat gaire bé. El preu inicial marcat per la llotja de Reus és el mateix amb el que va tancar l'any passat, per sota del preu de cost. Fa uns dies, pagesos, llotja, operadors i representants dels Serveis Territorials es van reunir per abordar la problemàtica. «Tots vam dir que hem d'estirar del carro», va valorar Español. Anar a l'una a l'hora d'impulsar la venda de proximitat «i treure el màxim valor afegit a l'avellana». «Com s' ha fet amb el turisme», va afirmar.

En aquest cas, això es concretaria amb embossar el gra del fruit, exportar menys i fer una campanya de promoció. «Nosaltres diem que si es pot fer venda de proximitat, l'1,90 euros es poden convertir en dos i escaig, i així salvar el sector», va explicar. De fet, el Camp de Tarragona produeix una mica més del 80% de les avellanes de Catalunya, i entre un 40% i un 50% de les que es consumeixen a tot l'Estat. «Amb les que es fan aquí no en tenim prou i n'hem d'importar», va assenyalar.

Però tot i això, part de la collita catalana se'n va a l'estranger, a països com Alemanya o els EUA. Per a Español, si tota la producció es consumís a l'Estat tindria més valor i permetria que els pagesos «poguessin aguantar».