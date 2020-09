Què és el nasdaq?

NASDAQ, acrònim de National Association of Securities Dealers Automated Quotation és la segona major borsa automatitzada dels Estats Units. Presenta un volum d'operacions elevadíssim, gairebé frenètic, com cal esperar quan es tracta d'empreses englobades en el sector tecnològic.

Els seus dos índexs més coneguts són: el Nasdaq Composite, amb al voltant de 3.800 companyies i corporacions cotitzades, i especialment, el Nasdaq 100 (NDX100), que recull els 100 valors més importants.



Quines empreses

componen el Nasdaq 100

L'índex Nasdaq inclou subsectors com la informàtica (maquinari i programari), les telecomunicacions, empreses relacionades amb Internet, videojocs i entreteniment, tecnologia mèdica o biotecnologia.

No obstant això, també hi són presents altres empreses de sectors tradicionals amb un fort component tecnològic o amb models de gestió avançats; en definitiva, tot i que normalment és conegut com l'«índex tecnològic Nasdaq», també pot haver un altre tipus d'empreses que a priori no englobaríem en aquesta classificació. El que no inclou són entitats financeres.



Es pot dividir en aquestes categories:

Tecnologia: les grans tecnològiques, com Facebook, Apple, Microsoft, i altres com el fabricant de xips Intel, Cisco o Adobe. És el gruix de la capitalització de l'índex, amb més de l'50%.

Serveis de consum: algunes de les més puixants en l'actualitat, com Amazon i Netflix, així com la 21st Century Fox, Comcast Corp o Starbucks. Suposen aproximadament un 20% de l'índex.

Salut: en aquest grup es poden englobar biotecnològiques i farmacèutiques (també «de moda» a causa de l'coronavirus), com Amgen o Gilead Sciences.

Altres: algunes que no s'engloben en els anteriors, com Tesla (automoció), que recentment va superar a Toyota com el fabricant d'automòbils amb major capitalització borsària, PepsiCo (alimentació), Paypal (comerç electrònic) o T-Mobile (telecomunicacions).

Nasdaq 100 vs. S & P 500

durant la crisi de la covid-19

L'evolució de Nasdaq 100 està sent més positiva que la d'altres índexs, potser perquè els canvis en els patrons de consum han ocasionat un increment del consum dins de la llar i de la utilització del canal en línia, de manera que les companyies amb un fort component tecnològic s'han vist beneficiades.

Si comparem el Nasdaq 100 amb un altre índex de referència, com és el S & P 500, que agrupa les 500 companyies més grans que cotitzen a la NYSE o en el propi Nasdaq, podríem esperar que el seu comportament fos molt similar, ja que moltes de les grans empreses estan en els dos índexs.

No obstant això, i malgrat aquesta circumstància, el comportament del Nasdaq ha estat millor que el del S & P 500 durant aquests mesos. En tots dos casos, els índexs van caure més d'un 20% en les tres primeres setmanes de març.

A 15 de juliol de 2020 el S & P ha aconseguit recuperar per fi el valor que tenia en aquesta data, però encara està entorn un 5% per sota dels màxims que va assolir al febrer.

Per la seva banda, el Nasdaq 100 ha sobrepassat ja les cotitzacions que tenia abans de la covid-19, cotitzant un 10% per sobre dels màxims de febrer.