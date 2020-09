BBVA ha mobilitzat més de 40.000 milions en finances sostenibles

BBVA ha superat els 40.000 milions d'euros mobilitzats en finances sostenibles i contra el canvi climàtic després de dos anys i mig del seu «Compromís 2025».

L'objectiu és mobilitzar 100.000 milions entre el 2018 i el 2025 i en aquests moments l'entitat bancària ha assolit el 40%. Aquesta xifra inclou operacions en finançament verd (62% del total), inclusió financera i emprenedoria (13%), infraestructures sostenibles i agribusiness (11%) i una altra mobilització sostenible (14%).



Compromís 2025

Està basat en tres línies d'actuació. Una és finançar per contribuir a frenar el canvi climàtic i aconseguir el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible mitjançant la mobilització de 100.000 milions d'euros. L'altra és integrar els riscos ambientals i socials associats a l'activitat del banc per minimitzar els potencials impactes negatius directes i indirectes. I la tercera línia d'actuació es basa a involucrar tots els grups d'interès per impulsar de manera col·lectiva la contribució del sector financer al desenvolupament sostenible.



Projectes sostenibles i bons verds

L'any passat BBVA va finançar projectes sostenibles per un import de 1.142 milions d'euros, principalment en el sector de les energies renovables. Durant els sis primers mesos d'aquest 2020, aquesta xifra ha augmentat en 479 milions d'euros, i ha arribat a un volum acumulat des del 2018 de 2.443 milions d'euros. Entre les principals operacions destaca el finançament de tres parcs eòlics a Itàlia, onze a l'Estat espanyol i el primer parc eòlic marí a França. Durant la primera meitat d'aquest 2020, el banc ha participat en onze noves operacions de finançament de projectes sostenibles, per un import de 5.400 milions d'euros. Cal destacar l'activitat del banc en finançament sostenible de projectes renovables.

En l'àmbit social, l'entitat ha estat particularment activa en finançament de projectes de telecomunicacions, amb la participació com a banc líder en tres operacions d'aquest sector en el dar-rer mig any.

Pel que fa als bons, el 2019 BBVA va participar en 30 emissions com a coordinador, que van suposar la col·locació de 23.198 milions d'euros en total, amb una quota de 3.383 milions d'euros. El 2020, aquesta quota s'ha ampliat en 2.056 milions d'euros.

Respecte a la mobilització en inclusió i emprenedoria, BBVA ha aconseguit els 5.189 milions d'euros des del 2018 fins al primer semestre del 2020.

El banc considera que les entitats financeres han d'incorporar els riscos i oportunitats del canvi climàtic en les seves decisions d'inversió i finançament. L'aspiració és que tots els seus productes tinguin la corresponent solució alternativa sostenible, tant per a grans empreses i institucions, com per a pimes i clients particulars.