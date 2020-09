Això és el que t'estalvies si treballes des de casa

Una enquesta presentada per la Cambra de Comerç d'Espanya revela que el 84% dels ciutadans espanyols voldrien teletreballar entre dos i tres dies a la setmana i que el 74% considera que la seva feina li permet desenvolupar la seva feina en remot total o parcialment. Tot i així, el 41% dels enquestats alerta que voldria millorar els recursos tècnics per treballar a distància, mentre que la voluntat per part de les empreses es troba com a segona de les dificultats. L'informe subratlla que l'estalvi per treballador en transport se situa entre 264 euros i 660 euros mentre que en menjar pot arribar fins als 616 euros. Per part de l'empresa, en una companyia amb 100 treballadors de mitjana, l'estalvi seria de 1.350 euros per persona i any.

Aquest estalvi vindria donat per la reducció de l'ús de l'espai d'oficina, mentre que d'altres com en el menor consum de material i menys desplaçaments és difícil establir una connexió amb el teletreball, segons l'estudi.

Els avantatges que assenyalen els enquestats sobre el teletreball són la reducció dels temps de desplaçament, amb un 62%, seguit de l'estalvi en roba i alimentació, amb un 59%, i passar més temps amb la família, amb un 53%. Per contra, entre els principals inconvenients se situen la manca de contacte social, amb un 50%, juntament amb al confusió de l'horari laboral i la vida personal (44%) i la sobrecàrrega de feina (37%).

L'autora de l'informe és l'executiva sènior de l'IESE, Adriana Scozzafava, que en la seva presentació ha estat acompanyada per la directora general de la Cambra d'Espanya, Immaculada Riera; la presidenta de Woman in a Legal World, Marlen Estévez; i la presidenta de 50&50 Gender Leadership, Glòria Lomana.