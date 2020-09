CaixaBank i Bankia reuneixen demà els seus consells per aprovar la fusió

Bankia i CaixaBank reuniran demà dijous els seus consells d'administració per aprovar la fusió de les dues entitats, un cop arribat a un acord entre les cúpules, que comptaria a més amb el vistiplau dels seus principals accionistes, segons han informat a Efe fonts financeres.

Les reunions dels consells d'administració se celebraran previsiblement a la tarda i de forma telemàtica.

Des que es van anunciar a principis de setembre les converses entre les dues entitats per crear el banc d'Espanya, el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, han estat negociant l'acord de fusió.

I aquest pacte compta ja amb el beneplàcit de la vicepresidenta del Govern espanyol Nadia Calviño, en representació dels interessos de l'Estat -principal accionista de Bankia-, i d'Isidre Fainé, com a màxim responsable de CriteriaCaixa i la Fundació La Caixa, primer accionista de CaixaBank, afegeixen les mateixes fonts.

De fet, argumenten que aquesta última trobada ha estat decisiva per rematar alguns serrells relacionats amb la composició del futur consell d'administració i garantir que tant l'Estat com CriteriaCaixa tindran representació.

El consell d'administració del grup resultant tindrà 15 membres, dels quals set seran dominicals, és a dir, representaran els interessos dels principals accionistes amb una proporció de cinc per a CaixaBank i dos per a Bankia.

A més, en el futur òrgan de decisió del grup hi haurà dos consellers executius (Goirigolzarri i Gortázar) i sis seients més reservats a consellers independents, confirmen les mateixes fonts.

Tot i que encara no ha transcendit la participació que tindrà cada entitat en el nou grup, el que sembla clar és que Bankia obtindrà una participació superior al 25%, encara que això obligarà a CriteriaCaixa, el principal accionista de l'entitat catalana, a elevar la seva participació en el banc abans de la fusió.

De fet, ja té el vistiplau del Banc Central Europeu (BCE) perquè CriteriaCaixa superi el 40% de CaixaBank amb l'objectiu de garantir que en el futur la seva participació en el nou grup no quedarà per sota del 30%, cosa que al seu torn li reporta beneficis fiscals.

Les negociacions dels últims dies també han servit per reforçar la idea inicial que el domicili social del nou grup estigui a València, encara que mantingui seus operatives a Barcelona i Madrid, i la marca CaixaBank s'imposarà com ha passat amb les últimes compres portades a terme per l'entitat.

La fusió de les dues entitats haurà de ser aprovada en última instància per les juntes d'accionistes de Bankia i CaixaBank, però el segell demà de l'operació per part dels consells d'administració de les dues entitats és una fita.

El consell d'administració de Bankia està format per tretze membres: Goirigolzarri, José Sevilla, Antonio Ortega, Carlos Egea i els independents Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo, Eva Castillo, Jorge Cosmen, José Luis Feito, Fernando Fernández, Laura González Molero, Antonio Greño i Núria Oliver.

En el cas de CaixaBank, formen part del màxim òrgan de gestió Jordi Gual, Tomàs Muniesa, Gonzalo Gortázar, John S. Reed, Natalia Aznárez, María Teresa Bassons, María Verónica Fisas, Alejandro García-Bragado, Cristina Garmendia, Ignacio Garralda, Amparo Moraleda, Eduardo Javier Sanchiz, José Serna i Koro Usarraga.