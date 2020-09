CaixaBank mantindrà el seu nom i logotip en la fusió amb Bankia

El nou banc resultant de la fusió entre CaixaBank i Bankia utilitzarà únicament la marca comercial de CaixaBank, amb el qual desapareixerà la de l'altra entitat, segons les negociacions que s'estan duent a terme per tancar l'acord d'absorció.

Fonts financeres van confirmar que aquesta decisió va ser presa recentment i previsiblement no es produiran canvis, tot i que les converses continuen obertes, per la qual cosa no es podria donar l'acord per completament tancat.

En la seva llarga història d'adquisicions, CaixaBank ha optat sempre per mantenir la seva marca comercial, com va passar en absorbir Caixa Girona, Banca Cívica o Banc de València, i es considera que és la més forta comercialment davant de la de Bankia.

L'entitat madrilenya i CaixaBank avancen amb bon ritme en les negociacions per a la fusió i intenten aclarir els últims serrells per aconseguir tancar l'acord de la seva fusió i convocar els seus respectius consells d'administració. Des que es van anunciar les converses entre les dues entitats per crear el primer banc d'Espanya, els contactes s'han mantingut al més alt nivell, en la majoria de les ocasions, directament entre el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Qüestions sensibles

Així i tot, els principals accionistes de les dues entitats, l'Estat a través del FROB i la Fundació La Caixa a través de CriteriaCaixa, respectivament, també han jugat un paper clau, el que explica que hi hagi hagut contactes directes entre la vicepresidenta del Govern, Nadia Calviño, i el president de la Fundació i Criteria, Isidre Fainé.

Aquest últim tipus de trobades s'han produït principalment per abordar algunes qüestions sensibles des del punt de vista polític, però també per llimar algunes discrepàncies inicials, ja que el Govern central, lluny de fer de mitjancer, el que ha fet és defensar els interessos de tots els contribuents.

El que sembla clar a hores d'ara és que l'acord de la fusió podria ser imminent i Bankia obtindrà una participació superior al 25% en el nou grup fruit de la fusió amb CaixaBank, encara que això obligarà CriteriaCaixa, el principal accionista de l'entitat catalana, a elevar-hi la seva participació abans que culmini l'operació per sobre del 40%.

Vistiplau del BCE

De fet, tindria ja el vistiplau del Banc Central Europeu (BCE) perquè CriteriaCaixa superi el 40% de CaixaBank amb l'objectiu de garantir que en el futur la seva participació en el nou grup no quedarà per sota del 30%, el que al seu torn li reporta beneficis fiscals.

I és precisament aquest beneplàcit del supervisor el que ha aplanat l'operació i ha permès superar l'escull, l'equació de bescanvi o la participació de cada banc i dels seus accionistes en el futur grup, amb el que l'Estat, a través del FROB, podria obtenir una participació superior al 15%.

Domicili social

Les negociacions també han servit per reforçar la idea inicial que el domicili social del nou grup estigui a València, encara que mantingui seus operatives a Barcelona i Madrid, i s'ha donat per fet que la marca CaixaBank s'imposarà com ha passat amb les últimes compres dutes a terme per l'entitat. Un altre dels punts tractats ahir va ser la configuració del futur consell d'administració del nou grup, amb la idea de concretar el nombre de seients.