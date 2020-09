La patronal tecnològica Aenteg posa en marxa una nova edició dels Premis E-TECH

L'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, posa en marxa la catorzena edició dels Premis E-TECH, que reconeixen les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que, contribueixen al desenvolupament i la difusió entre la societat de les TIC.

Els guardons que s'entregaran són:

Premi a l'aplicació de tecnologia a l'empresa

Premi a la millor iniciativa en l'administració local

Premi a la recerca i la innovació tecnològica

Premi especial del públic al millor projecte, producte o servei tecnològic gironí

Premi a la trajectòria de l'empresa TIC

Premi a l'empresa tecnològica emergent

Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC

Premi del públic a la millor acció gironina a la xarxa

Premi a la millor iniciativa de màrqueting digital gironina



A aquestes s'hi ha d'afegir el Premi al Referent E-TECH, un guardó especial entregat directament per l'organització i amb el qual es busca distingir les entitats o persones que hagin destacat pel seu impacte en la societat digital.

L'únic canvi que s'ha donat en les diferents categories ha estat en la del Premi a la millor iniciativa en l'administració local, que passa de ser atorgat per votació popular, a ser-ho a través del jurat dels guardons.

De la mateixa manera, s'explicita que en la categoria del Premi del públic a la millor acció gironina a la xarxa, hi estan inclosos perfils de les xarxes socials tals com youtuber, instagrammer, o bloguer entre d'altres, no tancant la categoria a un conjunt d'eines o serveis determinats, si no obrint-lo a totes les iniciatives que funcionin sobre els diferents serveis que es proporcionen a Internet.

El termini de presentació de les candidatures ja està obert, finalitzant el proper 26 d'octubre, i aquestes es poden gestionar a través del lloc web dels Premis, en el qual també s'hi podran anar trobant les novetats que vagin sorgint sobre la convocatòria.

Una cerimònia d'entrega que s'adaptarà a les circumstàncies

La cerimònia d'entrega tindrà lloc el proper 16 de novembre, en principi a l'Auditori Josep Irla de Girona com cada any. Però, degut a la situació canviant, l'AENTEG està treballant per definir aquest acte de manera que s'adapti a la nova normalitat i a totes les mesures higièniques recomanades i, per tant, es reserva la possibilitat de fer-hi canvis, fins i tot de darrera hora, per tal de garantir la seguretat de tots els participants.

L'AENTEG

L'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) és una associació professional d'empresaris de les comarques gironines dedicats a activitats relacionades amb les noves tecnologies en el vessant més ampli de l'expressió, amb els objectius d'agrupar-los, representar-los, defensar-ne els interessos, i dinamitzar la seva àrea d'actuació, així com servir a la resta de la societat.

Entre les tasques que du a terme s'hi troben les d'esdevenir punt de contacte i trobada entre les empreses gironines del sector, la representació d'aquestes davant els organismes públics locals, regionals, nacionals i internacionals, la divulgació i el foment de l'ús de les noves tecnologies.

Aquests objectius es vehiculen a través de la participació de l'AENTEG en diferents fòrums i iniciatives, així com l'organització d'esdeveniments i la participació en esdeveniments organitzats per altres entitats.