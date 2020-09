Es necessiten a Girona tècnics i assessors comercials, entre d'altres professionals

Les ofertes de feina a Girona d'aquesta setmana suposen interessants oportunitats per a operaris i assessors comercials, entre d'altres professionals. Consulta tots els llocs vacants que destaquem a continuació i troba el treball que estàs buscant.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball . Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta, així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.

BETWEEN

Saps on trobar l'equip humà i el tracte que mereixes, participant en projectes que t'estimulin? Pots trobar bons projectes en molts llocs, però a BETWEEN Technology a més obtindràs el tracte humà que sempre has trobat a faltar. Uneix-te al nostre equip!

BETWEEN selecciona:

Tècnic / a PLC Sènior – Maquinària Industrial a Olot

Publicat: 2020.09.14 – 18:15

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 30.000 € – 46.000 € Brut / any

A BETWEEN seleccionem i apostem pel millor talent dins de l'àmbit de l'enginyeria. Actualment, comptem amb un equip de més de 500 persones. Ens involucrem en una gran varietat de projectes punters, treballant amb els clients més innovadors de les branques d'I + D, automoció, pharma, disseny de maquinària, desenvolupament de producte, etc. A la nostra oficina tècnica oferim serveis en funció de les necessitats de cada client, ja que a BETWEEN ens podem fer responsables de totes les tasques de desenvolupament relacionades amb el cicle de vida del seu producte.

La persona seleccionada desenvoluparà solucions de digitalització i integració de la maquinària industrial amb els sistemes d'IT.

Què faré? Aquestes seran les teves funcions principals:

– Estaràs dins l'equip de sistemes amb diversos tècnics / ques: CRM, ERP i BI.

– Desenvoluparàs integracions per apropar les màquines als sistemes digitals, traient dades i integrant-les mitjançant PLC i DDBB.

– Participaràs en la supervisió de diversos projectes com a responsable.

– Realitzaràs guàrdies de disponibilitat en cap de setmana cada mes o mes i mig.

Com ho faré?:

– Treballaràs de la mà d'un equip d'enginyers / es altament especialitzats.

– Comptaràs amb un PC i totes les llicències de programari necessàries.

– Tindràs un equip de suport informàtic a la teva disposició.

Beneficis que tindràs en el teu lloc de treball:

– Horari flexible de dilluns a divendres.

– Infraestructures: fàcil accés.

– Ambient de treball alt rendiment.

– Incorporació a client final a l'any.

A més, treballant per BETWEEN obtindràs els següents beneficis afegits:

– Possibilitat de formar part d'una empresa en ple creixement a nivell nacional i internacional. Un bon lloc on treballar: tenim cura del nostre equip i la societat a través d'iniciatives, programes de conciliació i de responsabilitat social corporativa.

– T'integraràs en un equip d'alt rendiment i amb un alt grau d'especialització.

– Disposaràs d'oportunitats de formació i desenvolupament professional.

– Posarem a la teva disposició un ampli ventall de reptes i projectes acords amb els teus objectius personals i professionals.

– Possibilitat de triar com obtenir part del teu salari gràcies als avantatges fiscals de la nostra Retribució Flexible, i descomptes per accedir a centres de fitness, entre d'altres.

A BETWEEN, la igualtat d'oportunitats és un dels nostres valors. El nostre compromís és contractar el millor talent independentment de la seva raça, religió, sexe, edat i persones amb altres capacitats i promoure el seu desenvolupament professional i personal.

Imprescindible:

– Experiència mínima de 5 anys amb Wonderware i Siemens.

– Coneixement de maquinària industrial i taller.

– Capacitat per a la gestió de projectes.

– Coneixement de DDBB com SQL.

– Residència o disponibilitat per mudar-se a Olot.

Molt valorable:

– Coneixement en desenvolupament C o C ++, .NET

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic / a PLC Sènior – Maquinària Industrial a Olot .

GRUP CTC

El nostre compromís és convertir-nos en un soci a llarg termini dels nostres clients, ajudant-los a augmentar la seva productivitat i presència en el punt de venda, mitjançant solucions integrals i innovadores: aportem eficiència en els seus processos de negoci.

Grup CTC selecciona:

Assessor / Assessora Comercial-Girona

Publicat: 2020.09.15 – 14:05

DIANA SOLUCIONS COMERCIALS, empresa líder en el sector de l'externalització i especialitzada en màrqueting operacional selecciona assessor comercial al sector de seguretat en grans superfícies a GIRONA, amb l'objectiu d'incrementar les vendes i la imatge de la marca.

FUNCIONS :

– Conèixer encertadament els productes i serveis de l'organització.

– Assessorar de manera real i objectiva als clients i les seves necessitats.

– Planificar accions de prospecció i obertura de mercats de clients particulars i empreses.

– Realitzar un assessorament personalitzat per a l'elecció de solucions.

– Fidelitzar i gestionar de forma proactiva la teva cartera de clients particulars i empreses.

COMPETÈNCIES:

– Actitud positiva.

– Mentalitat guanyadora.

– Orientació a resultats.

– Perfil agressiu cap a les vendes.

– Dinàmic.

– Sincer.

– Capacitat investigadora.

– Assertivitat.

– Empàtic.

– Extrovertit.

– Tolerant a la frustració.

– Entusiasta.

– Pacient.

HORARIS:

De dimecres a dissabtes 4hrs a la tarda.

SOU:

Entre 7.28 i 9.00 euros B / H en funció d'experiència demostrable.

Variable per objectius marcats

Requisits:

– Experiència com a assessor comercial prèvia.

– Disponibilitat de tarda.

– Esperit emprenedor i mentalitat empresarial.

– Experiència i predisposició per treballar per objectius comercials.

– Habituat a l'ús d'eines tecnològiques i informàtiques.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor / Assessora Comercial-Girona.



CATT TREBALL / Girona selecciona:

Tècnic / a de Laboratori a Amer

Publicat: 2020.09.15 – 16:23

– 3 vacants.

– Salari 18.000 € – 22.000 € Brut / any

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic / a de Laboratori a Amer.

Operari / a carni / ca especialista en ganivet a Girona

Publicat: 2020.09.15 – 16:22

– 4 vacants.

– Jornada intensiva – indiferent.

– Salari 13.000 € – 15.000 € Brut / mes

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a carni / ca especialista en ganivet a Girona .



OPERARIS / ES CARNIS a Riudellots de la Selva

Publicat: 2020.09.15 – 16:22

– 3 vacants.

– Jornada intensiva – tarda.

– Salari 13.000 € – 15.000 € Brut / hora

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARIS / ES CARNIS a Riudellots de la Selva .



Mosso / a de magatzem a Girona

Publicat: 2020.09.15 – 16:22

– 3 vacants.

– Jornada parcial – indiferent.

– Salari 1.200 € – 1.300 € Brut / mes

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso / a de magatzem a Girona.



CATT TREBALL / Vic selecciona:

TÈCNIC / A DE LABORATORI INC. IMMEDIATA a Girona

Publicat: 2020.09.14 – 11:07

– 5 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC / A DE LABORATORI INC. IMMEDIATA a Girona .



IAD BRUNO RESTIER selecciona:

Assessor immobiliari a Girona

Publicat: 2020.09.10 – 17:33

– 3 vacants.

– Contracte autònom.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona .

Si encara no has trobat la teva oportunitat, consulta aquí MÉS OFERTES DE FEINA A GIRONA .