L'ocupació dels apartaments turístics gironins cau un 40% respecte el 2019

L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines ha registrat una davallada del 40% de l'ocupació en els seus establiments en comparació amb el 2019. Des de l'ATA han recordat que el confinament va obligar a escurçar la temporada d'estiu a només cinc setmanes i això ha generat una temporada "molt curta". A més, el sector ha admès que no s'esperava que hi hauria restriccions de mobilitat de forma periòdica i això ha acabat afectant l'ocupació. Pel que fa als mesos de juliol i agost, el turisme de proximitat ha ajudat a minimitzar els efectes de la pandèmia i la davallada ha estat tan sols del 20% en l'ocupació per la manca de turisme estranger.

El mes de juliol els apartaments van assolir un 50% d'ocupació i durant l'agost la xifra va créixer fins al 66%. Per això creuen que l'afluència de visitants catalans, espanyols i del sud de França ha estat bona.

Per altra banda, les previsions per aquest hivern que en fa l'ATA no són bones perquè consideren que es mantindrà la poca presència de turistes estrangers. A més, els empresaris lamenten les crides dels governs europeus per no visitar l'estat espanyol a causa de la pandèmia.

En aquest sentit, el sector ha constatat que els turistes estrangers han vist amb bons ulls totes les mesures sanitàries que es prenien des del sector però que les restriccions de mobilitat han impedit que arribessin a la demarcació gironina. Per això han lamentat que les administracions no hagin transmès la suficient confiança als països ni hagin detallat totes les mesures sanitàries que els apartaments han realitzat per minimitzar els riscos de contagi.

Per això els empresaris es qüestionen "de què serveix l'espai Schengen" si al final s'ha acabat prohibint la circulació de persones durant la crisi sanitària.

L'Associació també ha recriminat a les administracions que hagin "donat l'esquena al sector", ja que no han rebut les suficients ajudes per tirar endavant una temporada "per oblidar". Des de l'ATA han insistit a demanar ajudes directes a fons perdut per salvar les empreses i garantir que l'estiu que ve podran tornar a obrir.