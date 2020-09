Invertir amb perspectiva global

A l'hora d'invertir, com que en altres àmbits de la vida, ens cenyim al que ens resulta més conegut, més habitual, més proper. Diverses generacions de petits inversors han comprat en les últimes dècades accions dels blue xips espanyols: Inditex, Santander, BBVA, Endesa, Iberdrola... Però hi ha molt més enllà d'Espanya si s'obre la ment a altres mercats. en el següent post parlem de la inversió: la importància d'estar en altres mercats.

Sens dubte, invertir a prop té una part positiva: s'inverteix d'alguna manera al país -encara que avui en dia, totes elles són multinacionals, que solen aconseguir la major part dels ingressos i els beneficis fora de les fronteres, i habitualment es té un major coneixement i nivell d'informació sobre les companyies nacionals, el que proporciona una major tranquil·litat a l'inversor.

Si bé, tot i el coneixement del mercat nacional, si aquest ha estat baixista, els inversors es poden veure en dificultats d'escapar de rendibilitats negatives. A més, les comissions solen ser més reduïdes, un aspecte rellevant si s'opera en períodes curts, realitzant moltes operacions; però no tant en inversions a llarg termini.

D'altra banda, aquesta manera d'actuar va també una mica en la línia d'una de les directrius seguides per un dels més famosos inversors de la història, Warren Buffett: invertir en negocis que un pot entendre. Aquesta major proximitat a les empreses nascudes al nostre país pot propiciar -encara que no té per què ser sempre així- un major coneixement de les mateixes. No obstant això, a l'hora d'invertir és fonamental configurar una combinació de risc i rendibilitat concreta, en funció del perfil inversor de cadascú. Així com una adequada diversificació, que pot tenir moltes facetes: en cada actiu (accions de diferents companyies, per exemple), per tipus d'actiu (invertir en accions, en béns immobles i en matèries primeres), per tipus d'economia (desenvolupades vs emergents) o per àrees geogràfiques (Espanya, Europa, Amèrica del Nord, Llatinoamèrica, Àsia...).

Al principi, pot resultar complicat «separar» de les empreses espanyoles: «Com he d'invertir en una companyia alemanya, sueca o brasilera, si no la conec?» No obstant això, avui dia hi ha múltiples possibilitats d'informació i d'assessorament, que permeten accedir a aquest tipus d'inversions sabent el que un fa, i així aconseguir una major rendibilitat per nostres diners.