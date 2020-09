La renda agrària creix un 5,4% a preus corrents i supera per primer cop la del 2007

La Renda Agrària de Catalunya es va situar en 1.971,7 milions d'euros (a preus corrents), xifra que representa un increment del 5,44% en relació amb la del 2018, segons les estimacions del Servei d'Estadístiques i Preus Agroalimentaris del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per primera vegada, la renda agrària va superar la del 2007, que va ser de 1.953 milions d'euros, respecte als 2.040,1 milions del 2006. L'increment és degut, principalment, als preus dels productes ramaders, en concret als del sector porcí (+18,65%), que van ser «molt favorables» durant l'any 2019. Pel que fa a la Renda agrària real (deflactada), la xifra assolida el 2019 és de 1.734,7 milions d'euros, un 3,62% per damunt de l'any anterior.

En canvi, la quantitat física, tant de la producció ramadera com agrícola va disminuir lleugerament un 5,15% i un 1%, respectivament. Els preus del sector agrícola tampoc no van ajudar (-3,95%). En valor econòmic, l'augment de preus del porcí va suposar una injecció al sector ramader de 234 milions d'euros. Agricultura assenyala que el comportament del sector porcí ha estat «determinant» en el comportament de la renda agrària. De fet, l'any passat, el valor de la producció porcina va disminuir un 9,37%, xifra que en termes absoluts equival a una disminució de la producció final ramadera de 136 milions d'euros per uns preus de venda que van caure en un percentatge similar (-9,85%).