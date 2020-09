Trobar feina en temps de pandèmia

En un moment en què la incertesa relacionada amb la pandèmia de la covid-19 ha provocat un creixement de les xifres d'aturats i un descens de les previsions de contractació de les empreses, encara hi ha companyies que ofereixen feina, ja que aquesta crisi també ha reforçat alguns sectors, de la mateixa manera que ha demostrat que el teletreball és possible. La formació contínua, les competències digitals i les xarxes de contactes són la clau per trobar feina en temps de covid-19. En aquest sentit, els experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Gina Aran i Manel Fernández han elaborat un decàleg de consells útils:



Buscar en els sectors que han sortit reforçats per la crisi

«Alimentació, educació, sanitat, farmàcia, higiene, logística, tecnologia i proveïdors de programari són els sectors que han sortit reforçats amb la crisi sanitària i els que demanaran més treballadors en les diferents categories professionals», destaca Gina Aran.

La formació és la clau

«Formar-se no té un moment més adient. Sempre cal estar en formació contínua; els autònoms i emprenedors, amb més raó», explica Manel Fernández, tot afegint que «tots els treballadors han de dedicar un tant per cent del seu pressupost anual i del seu temps a la formació que millori la seva especialització».

Cal preparar-se per a les entrevistes telemàtiques

Si abans de la pandèmia el 40% de les entrevistes de feina ja es desenvolupaven en format virtual, ara la tendència ha augmentat exponencialment.

Dissenyar una estratègia

Quan pensem a buscar feina, sovint el primer que fem és entrar a Infojobs sense fer cap tipus de reflexió prèvia. «Ho planifiquem tot i tothora, però no dediquem ni un minut a dissenyar la nostra trajectòria professional», comenta Fernández. «Jo animaria la gent a preguntar-se: 'on em veig professionalment d'aquí a tres anys?', segur que pot servir per fer els passos adequats i assolir els objectius propis de futur», afirma.

Buscar informació pròpia a Goggle

És gairebé la primera tasca que cal fer quan s'està buscant feina, perquè és el que farà el reclutador gairebé abans de mirar el nostre currículum. El 86 % de les empreses utilitza les aplicacions i les xarxes per conèixer més bé els candidats.

Reactivar la xarxa de contactes

La dada que el 80% de les ofertes de feina mai no surten al mercat constata com n'és d'important tenir una bona xarxa de contactes, i cal cuidar-los durant tota la vida professional, especialment en moments de recerca de feina.



Convertir el currículum en una aposta de valor

Tot i que el currículum de tota la vida continuï essent una bona eina com a base de dades de la nostra trajectòria professional, ara es parla de «proposta de valor». «El candidat ha de pensar per què l'empresa l'hauria de contractar a ell i no a una altra persona, en què és especialment bo i com pot contribuir a millorar l'organització», explica Fernández.

Adaptar-se als canvis

El mercat laboral tal com el coneixem està canviant. Pot ser que les empreses ofereixin contractes amb jornades reduïdes mentre hi hagi una situació d'incertesa i no hagin pogut reprendre l'activitat al cent per cent. D'altra banda, el teletreball ha vingut per quedar-se. Els candidats que tinguin experiència en teletreball estaran més ben posicionats en la recerca de feina.



Aprofitar els recursos públics

Segons Manel Fernández, «l'Administració ofereix recursos sense gaire coordinació. Es poden aprofitar els recursos de la comunitat autònoma, de l'Ajuntament, de l'Estat, del Consell Comarcal... N'hi ha moltíssims i, a més, són gratuïts; segur que algun ajuda en el procés de recerca de feina o de transformació professional. La clau no rau a esperar, sinó a buscar i aprofitar totes les oportunitats»



Mentalitat positiva

Buscar feina és una carrera de fons i és important mantenir una actitud positiva davant els inconvenients que sorgiran durant aquest procés. El Fòrum Econòmic Mundial ha calculat en 75 milions els llocs de treball que desapareixeran per l'acceleració tecnològica, però en sorgiran 133 milions de nous.