Formalitzar una assegurança de vida és de vital importància si el que busquem és una garantia per nosaltres i pels que ens envolten. A més, cada vegada que contractem un producte estem fent un gest solidari excepcional. En parlem amb Maria Rosa Agustí, agent exclusiu d'Allianz:

Fins a quin punt és important fer-nos una assegurança de vida en aquests moments?

En aquests moments és de vital importància protegir-nos amb una assegurança que posi fora de perill els aspectes prioritaris de la nostra vida com són: les despeses de la llar, l'educació dels fills i l'assistència mèdica. I en cas de faltar, que la nostra família pugui mantenir la qualitat de vida habitual i fer front a les possibles despeses o deutes.

Quin tipus d'assegurança ens recomana?

Allianz Vida Riesgo Plus té les cobertures més àmplies que podem necessitar en situacions com malalties greus i crítiques, invalidesa, orfandat per accident, testament notarial on-line, defunció, despeses de sepeli, quota tributària de l'impost de successions i donacions, orientació mèdica les 24 hores i segona opinió mèdica, entre d'altres. La companyia també dona cobertura tant per mort com per invalidesa davant la Covid-19.

Quan fem una assegurança de vida, també assegurem el futur de les persones que més estimem?

Efectivament, en cas de contraure una malaltia crítica, es cobreix un pagament mensual que ajuda al prenedor i a la seva família a afrontar aquesta contingència, i en cas de defunció, les persones beneficiàries perceben un capital.

I quan formalitzem una pòlissa amb vosaltres també estem fent un gest solidari?

Doncs sí. Tenim un conveni de col·laboració amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) per a la donació de part de la retribució de la nostra oficina asseguradora a l'entitat. Així, quan un client fa una nova assegurança, un tant per cent de la comissió per gestió va destinada a les diverses línies d'investigació que es duen a terme a l'IDIBGI. Aquesta no és una aportació puntual, sinó que s'allargarà indefinidament i quedarà com un llegat.

Aquesta iniciativa permet a tots els clients col·laborar indirectament amb la investigació sense haver de pagar més pel producte contractat. Tothom que decideix sumar-s'hi sabrà l'import total que s'està destinant a la investigació. La intenció és formar una gran família solidària per tal que la suma de molts contribueixi a una donació amb un pes econòmic important, que molts granets de sorra facin una gran muntanya.





Assegurances Maria Rosa Agustí Rigall Allianz

Agent C010940434042L

Carrer Joaquim Vayreda, 57-59 baixos de Girona

Telèfon 972 226 433

mariarosa.agusti@allianzmed.es

www.mariarosaagusti.cat