Els treballadors de Nora desconvoquen la vaga indefinida a la Selva

Els treballadors de l'empresa de recollida d'escombraries Nora han arribat a un acord amb l'empresa i desconvocaran la vaga indefinida que havia de començar el dijous 24 de setembre. Aquest dimarts el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, ha anunciat que havien arribat a un acord amb els membres del comitè d'empresa per seguir negociant el nou conveni. "Mica en mica ens anem acostant a un acord", ha afirmat Balliu. De moment, sí que la promesa de pactar un nou conveni ha servit per desconvocar la vaga indefinida a l'espera del document final. "Ens anem entenent en punts", ha afegit Balliu però n'hi ha d'altres sobre la taula com declarar el dissabte com a dia festiu.