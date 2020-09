Posposada l'edició del 2021 del Mobile, prevista al març

La GSMA, organitzadora del Mobile World Congress de Barcelona, ha decidit ajornar l'edició del 2021, prevista inicialment per entre l'1 i el 4 de març, segons han assegurat a Efe fonts coneixedores de la decisió .

L'organització de l'MWC considera que l'evolució de la pandèmia no fa aconsellable mantenir les dates per al major esdeveniment tecnològic del món, i exposarà el nou calendari que maneja per a l'esdeveniment en una roda de premsa prevista per avui a les 13 hores.