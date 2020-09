El Tribunal Suprem declara falsos autònoms els «riders» de Glovo

El Tribunal Suprem ha donat la raó als 'riders' i ha confirmat l'existència d'una relació laboral d'aquests treballadors amb Glovo, en la primera sentència de l'alt tribunal sobre aquesta qüestió. Segons ha informat el Tribunal Suprem en una nota, s'ha estimat l'argument dels treballadors segons el qual "concorren les notes definitòries del contracte de treball" i en particular la relació de "dependència" entre les dues parts. En aquest sentit, determina que Glovo "no és una mera intermediària en la contractació de serveis entre comerços i repartidors" i que és una empresa que presta serveis de missatgeria fixant unes "condicions essencials per a l'activitat".

Així mateix, el Suprem assenyala que l'empresa es nodreix de repartidors que no disposen d'una organització empresarial "pròpia i autònoma" i que aquests presten els seus serveis en el marc de l'organització establerta en l'empresa.