La COVID-19 obliga a traslladar el Mobile de març a finals de juny

El coronavirus segueix perjudicant l'activitat econòmica. GSMA, l'organització del Mobile World Congress (MWC), que es va veure obligada a cancel·lar l'edició d'aquest any al febrer passat, va posposar la del 2021, que s'havia de celebrar de l'1 al 4 de març, i serà del 28 de juny a l'1 de juliol com a conseqüència de l'evolució de la covid-19. El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ho va anunciar ahir, així com va destacar la prioritat que l'organització dona «a la seguretat».

Portar a terme aquest canvi de dates «és el correcte», va sentenciar durant l'explicació d'aquesta decisió, que, segons va afirmar, es va prendre dimarts. La fira, la més important a la ciutat i que aporta uns 500 milions anuals a Barcelona, serà presencial, però tindrà un component virtual, el que obre més les opcions de participació, va assegurar.

Hoffman va afegir que compten amb el suport de totes les institucions. El primer tinent d'alcalde Barcelona, Jaume Collboni, va considerar la decisió «una bona notícia», atès que així es trasllada «un missatge a escala internacional de confiança en la ciutat i de certesa». En la mateixa línia es van pronunciar l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, que va afirmar que l'entitat «avala plenament» la decisió de la GSMA. L'objectiu ara, va dir, és que l'edició del 2021 sigui «la millor possible».



Una edició «brillant»

En aquest sentit, Hoffman va assegurar que l'edició del 2021 serà, sobretot, «brillant». «Quan vam cancel·lar l'edició de l'any 2020 desconeixíem què passaria», va admetre, però va garantir que ja compten amb suports del 78% dels seus 100 grans clients per a l'edició del 2021. Segons la seva opinió, amb l'ajornament podrien superar el 80%. Entre aquests es troben Ericsson, Huawei i Nokia. També es va mostrar convençut que abans de la celebració de la fira al mes de juny s'hauran produït avenços mèdics i en matèria de vacunes per combatre la covid-19.

«Sabem el que cal fer i així ho farem», va destacar Hoffman pel que fa a les mesures sanitàries a adoptar, tot afegint que el Mobile World Congress de Barcelona seguirà sent el «vaixell insígnia» dels esdeveniments que organitza.