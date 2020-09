La Nylstar de Blanes crea unes mascaretes antivirals que duren tres mesos

La tèxtil Nylstar de Blanes ha creat unes mascaretes antivirals que duren tres mesos –suporten uns 100 rentats- i ja n'ha venudes 2 milions als Estats Units.

La particularitat d'aquestes mascaretes és que el fil amb què estan fetes elimina i bloqueja la proliferació de virus, bactèries i fongs. I això s'aconsegueix introduint molècules de plata a les fibres en el mateix moment de fabricar-les. És a dir, que la protecció no s'aplica un cop el teixit ja està fet, sinó que hi és intrínseca.

«Es tracta d'una mascareta que inhibeix el virus; i allò que és més important, que no desprèn microfibres», va explicar ahir le propietari i CEO de Nylstar, Alfons Cirera. De fet, va afegir, aquest era un dels aspectes que més els preocupava, que no s'alliberessin filaments.

«Perquè com passa amb altres mascaretes, es poden respirar o empassar, i hi pot haver presència del virus. Amb la nostra mascareta, per contra, reduïm un dels principals vectors de contagi», va sentenciar el directiu.

Les mascaretes Meryl tenen una filtració del 92,58 per cent, són reutilitzables i suporten més de 100 rentats o tres mesos d'ús. Actualment, Nylstar té estoc de fil per fabricar-ne fins a 20 milions d'unitats. I l'empresa blanenca ja ha començat a comercialitzar-les; sobretot, als Estats Units. Aquí, ja se n'han venudes fins a 2 milions.

Per comparar què suposen aquestes mascaretes davant les altres d'un sol ús, Cirera va posar l'exemple d'un contracte que s'està negociant amb un estat americà, que vol comprar-ne per als alumnes de les escoles públiques.

«Amb les mascaretes rebutjables en farien falta 300 milions; amb la nostra, per contra, 11 milions», concreta el CEO de Nylstar. «Els números parlen per ells mateixos», afegeix.

A més, Cirera explica que aquestes mascaretes són 100% reciclables. Perquè un cop acaben la vida útil, el teixit es pot trinxar i tornar a convertir en fil.

A més de les mascaretes anticovid, Nylstar també està creant noves aplicacions amb aquest fil antibacterià. Alfons Cirera explica que ofereix nombroses possibilitats. Per exemple, fer bates mèdiques, roba de llit per a hospitals o peces antivirals per al dia a dia (com americanes, suèters o polos).

Les mascaretes anticovid que Nylstar ha tret al mercat sota la seva marca, Meryl, deriven de l'aposta per filatures d'alt valor afegit que va fer a finals del 2016 (després de superar l'atzucac que va deixar la factoria vuit mesos tancada). Des d'aleshores, subratlla Cirera, l'empresa ha invertit uns 14 milions d'euros per convertir-se «en la companyia líder mundial en fibres artificials».

Nylstar proveeix el fil i el procés per teixir les peces es fa a través d'acords amb empreses del territori. Actualment, la factoria de Blanes produeix més de 20 tones mensuals d'aquest fil antibacterià. L'empresa té una plantilla de 120 treballadors..

Oportunitats en temps de crisi

El principal responsable de Nylstar va fer aquestes declaracions coincidint amb una visita del conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, que s'ha interessat pel projecte.

«Demostra que en una situació tan complexa com l'actual, també es poden obrir oportunitats», va dir El Homrani. «I referma la necessitat de tenir un teixit industrial arrelat al territori», va concloure el titular del departament de Treball.