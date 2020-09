El Suprem estableix que els «riders» de Glovo són falsos autònoms

El Tribunal Suprem ha dictaminat que els repartidors de Glovo actuen com a falsos autònoms. L'alt tribunal culmina així un procés judicial que determina que els riders de la plataforma han d'actuar com a assalariats i obre la porta al fet que Glovo hagi de pagar requeriments milionaris a la Seguretat Social en concepte de quotes no pagades. Així va avançar ahir el seu criteri el Suprem en una nota, que dona l'estocada final al model laboral del repartiment en plataformes digitals a Espanya basat en riders autònoms i sota el qual també operen firmes com Deliveroo o UberEats.

La decisió de l'alt tribunal es va donar a conèixer a les portes de la nova normativa que prepara el Ministeri de Treball per fer més explícita aquesta relació laboral que va dictaminar el Suprem. «Glovo respecta la sentència del Tribunal Suprem i espera la definició d'un marc regulador adequat per part de Govern i Europa», va replicar la companyia en un comunicat.

«Més de 7.000 repartidors treballen -segons el criteri establert pel Suprem- per a Glovo a tot Espanya; sent aquesta firma la major companyia nativa digital de repartiment. Al 2018 controlava entre el 30% i el 40% de la quota de mercat de les comandes online, per darrere de Just Eat, que es mou en un model diferent, de subcontractació».

La decisió del Suprem posa punt i final al debat jurídic que des de fa anys existeix sobre l'ocupació a les plataformes digitals de repartiment. La decisió va en la línia de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Madrid o Astúries i ratifica les múltiples intervencions de la Inspecció de Treball contra Glovo a les grans ciutats.