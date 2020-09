Els autònoms negocien ajudes complementàries per als que no poden obrir

Mentre l'acord definitiu en la negociació dels ERTOs es fa esperar, els autònoms porten a terme les seves pròpies negociacions per pactar la renovació de les seves ajudes públiques. El proper 30 de setembre s'acaben les mesures excepcionals habilitades per l'executiu, com les bonificacions de quotes, la compatibilitat de la prestació de cessament d'activitat amb altres ingressos o l'ajuda especial per a autònoms de temporada. Les principals organitzacions del col·lectiu (ATA, Upta i Uatae) intercanvien aquests dies propostes, tot i que encara han de debatre l'esborrany definitiu.

Quan queda menys d'una setmana, i amb només un Consell de Ministres ordinari pel mig, la renovació de les ajudes per als autònoms evoluciona en paral·lel als ERTOs. Les converses en aquest darrer front segueixen encara sense arribar a bon port i ahir, després de més de nou hores de reunió, tampoc va ser possible. La bancada sindical, en tot cas, es troba bastant predisposada a l'aval definitiu a les mesures. «Importants avanços», va escriure el secretari general de CCOO, Unai Sordo, al seu compte de Twitter. Per part seva, la patronal està encara lluny de voler signar una nova pròrroga amb les actuals condicions.