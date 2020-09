Duralex, famosa per la seva indestructible vaixella, entra en fallida i busca un comprador

Després de 75 anys d'activitat, l'empresa Duralex, famosa per les seves vaixelles de vidre temperat, ha estat declarada en fallida per un tribunal comercial d'Orleans.

L'origen de l'empresa va ser el fabricant de vidre Saint-Gobain, que l'any 1939 va desenvolupar una nova tècnica de vidre temperat a 700 grams i refredat sobtadament, un procés que aporta una resistència especial i en cas de trencament crea uns fragments minúsculs que redueixen la possibilitat de talls.

Però no va ser fins a 1945 quan aquesta nova tècnica es va aplicar a la producció de vaixelles, una autèntica troballa que es va popularitzar a la França de la postguerra causa del seu baix cost.

Inicialment, les vaixelles eren de vidre transparent, però a partir dels anys 50 es van començar a comercialitzar vaixelles de color verd i ambre, aquestes vaixelles tan característiques que van entrar a totes les llars espanyoles.

En el seu màxim apogeu, la producció de l'empresa era portada per 1.500 persones. I, per descomptat, la seva expansió va arribar a Espanya, més concretament a Azuqueca de Henares (Guadalajara) on hi va haver una filial espanyola amb 500 treballadors.

No obstant això, a finals de 1990, després de ser venuda pel seu amo, la popular vaixella va començar el seu declivi. Els nous propietaris la van portar als números vermells i en 2007 es va iniciar la fase de liquidació judicial, posant fi així a una les empreses més icòniques del segle XX.