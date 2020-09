El cap de setmana de «Benvinguts a Pagès» es farà només de manera virtual

La gran festa de la pagesia catalana, el «Benvinguts a Pagès», s'ha traslladat a l'últim moment a les xarxes socials per la propagació de la covid-19. Inicialment, la festa s'havia anunciat per als dies 3 i 4 d'octubre de forma física però finalment s'ha optat per canviar el format. Els participants podran conèixer igualment l'origen dels productes que es consumeixen i es produeixen a Catalunya però, en lloc de fer-ho de manera física i presencial, ho hauran de fer mitjançant les xarxes socials. Segons han anunciat des de l'organització, una representació dels productors i productores inscrits a «Benvinguts a Pagès» programaran tot tipus d'activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.

La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d'aquesta edició amb els detalls de les activitats virtuals programades, que es podran veure als perfils de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l'etiqueta #eBaP. Així mateix, les visites guiades virtuals donaran al públic l'oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes d'horta i posar en valor la feina de pagesos i ramaders. Sense moure's de casa els consumidors podran endinsar-se en les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres de tot Catalunya.