Els concursos de creditors de persones físiques a Girona superen els d'empresa

Un total de 30 persones i 24 empreses van acudir als jutjats de Girona en el segon trimestre de l'any per presentar un concurs de creditors. Són dades publicades ahir pel Consell General de Poder Judicial (CGPJ), que constata que el nombre de persones en fallida supera al d'empreses que han recorregut a aquesta figura.

El concurs de creditors de persones físiques és un procés judicial que permet a les famílies un alleujament a la seva situació financera a través d'una reestructuració i una quitança del deute. A la pràctica suposa una «suspensió de pagaments» o una «declaració de fallida» que permet corregir una situació complicada i tenir una «segona oportunitat». De fet, aquest és el nom que va posar l'executiu a la Llei de 2015 aprovada per donar aire als afectats per la crisi.

L'any passat, un total de 194 persones van recórrer a aquesta figura a Girona, pràcticament el doble que l'any anterior.

Si bé el CGPJ adverteix que els òrgans judicials van patir un important descens d'activitat per culpa de la crisi sanitària de la Covid-19, en el conjunt del primer semestre l'activitat concursal ha augmentat.

L'estadística del Consell també inclou dades dels desnonaments executats a la província durant el segon trimestre. La paràlisi del sistema judicial arran de la pandèmia i el confinament domiciliari van fer caure un 89% els desnonaments a Girona respecte dels primers mesos de l'any. Amb tot, els Jutjats de Girona van practicar 43 desnonaments entre l'abril i el juny, només trenta menys que els executats a la província de Barcelona, on la caiguda va ser del 94%.

Girona és la segona província catalana on es fan més desnonaments, només per sota de Barcelona i lluny la de resta de demarcacions. L'any passat se'n van executar 1.793, de les quals 499 es van practicar per execució hipotecària. Amb tot, pràcticament la majoria (1.107) es van fer per l'aplicació de la Llei d'Arrendaments Urbans, essent la primera causa de desnonament l'impagament del lloguer. Tot i això, el 2019 va tancar amb la xifra de llançaments més baixa des de com a mínim el 2013, el primer any que el Consell va incloure els desnonaments als seus informes estadístics.

Ocupació d'habitatges

Les demandes per ocupacions il·legals de domicilis s'han reduït lleugerament respecte del primer trimestre de l'any. Durant el segon trimestre es van presentar 20 demandes mentre que el primer va tancar amb 26. Així, des que va iniciar-se l'any, s'han registrat 46 demandes d'ocupació il·legal i els jutjats han resolt 37 peticions, la meitat de les quals durant el segon trimestre. Amb tot, en van quedar 97 a tràmit, les mateixes que durant el primer trimestre. El CGPJ va començar a comptabilitzar aquest tipus de litigis a la seva estadística a finals de 2018. L'any passat els jutjats gironins van ingressar 138 peticions d'ocupació il·legal i en van resoldre 84.