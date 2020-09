Les Escoles Agràries de Catalunya engeguen el curs superant els 10.000 alumnes

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, van inaugurar oficialment aquesta setmana un nou curs de les escoles agràries en què s'ha superat els 10.000 alumnes: 750 joves inscrits als cicles formatius de grau mitjà i superior i més de 9.300 a la formació contínua, en totes les seves modalitats. Aquesta xifra representa un 13% més de matriculats a primer curs respecte de l'any 2019.

Jordà es va mostrar satisfeta amb aquest increment, i va destacar que «ens cal continuar en aquesta línia, explicant a tots els joves que el sector agroalimentari i forestal és un sector molt actiu i divers, que us permetrà poder-vos desenvolupar personalment i professionalment». «Aquestes xifres també demostren que els nostres centres educatius heu sortit reforçats malgrat que l'emergència sanitària hagi impedit realitzar la vostra activitat habitual per donar a conèixer els cicles formatius. I que us heu sabut adaptar a les tan excepcionals noves circumstàncies», va explicar Jordà.

Per la seva banda, el conseller Josep Bargalló va manifestar que «els estudis superiors d'FP tenen un alt índex d'ocupació superior als estudis universitaris, i també un índex superior de millora de sou de la dona en el context». En aquest sentit, va destacar que «l'escola de Santa Coloma i totes les escoles agràries han tingut molta més matriculació que en els darrers anys, fet que també succeeix en el la resta del sistema de formació professional, que obeeix a la situació general però també a què el país té un bon sistema, altament professionalitzador i d'èxit». «Les escoles agràries, forestals i marítimo-pesqueres en són una mostra excepcional», va destacar.

Josep Bargalló també va voler remarcar que «les escoles agràries han donat en aquests moments un exemple excepcional en la confecció dels plans d'organització per al curs 2020-2021, en un curs que no ha estat fàcil, atès que són uns estudis que necessiten pràctica i que tenen dificultats afegides». «És un curs que ens dóna moltes oportunitats de respondre a la societat: que és el fet de no parar la formació perquè és fonamental per a la societat. Hem de tenir totes les generacions formades en aquest alt nivell», va concloure el titular d'Educació.



Cada cop hi ha més matriculades

Jordà va explicar que la quantitat de noies matriculades ha crescut aquest curs un 5%. Tot i que aquesta formació és triada majoritàriament per nois, en els darrers anys va pujant de manera sostinguda el nombre de noies que l'escull.