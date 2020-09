Nissan anuncia que internalitzarà la feina dels treballadors d'Acciona a la planta de la Zona Franca

La direcció de Nissan Motor Ibérica ha anunciat aquest dissabte que internalitzarà la feina que prestaven els treballadors d'Acciona a la planta de la Zona Franca, que s'encarregaven de la logística interna a la fàbrica. L'automobilística ha lamentat que el període de consultes de l'ERO de 500 treballadors entre Acciona Facility Services i els seus empleats hagi acabat sense acord, i ha afirmat que l'empresa subcontractada ha refusat l'oferta d'última hora de negociar un nou contracte de serveis fins al 21 de desembre del 2021. "Desafortunadament aquesta proposta ha estat rebutjada per la direcció d'Acciona, tancant així l'oportunitat d'arribar a una solució favorable per a les parts", ha valorat Nissan Motor Ibérica.

"Lamentant molt la decisió, l'única opció viable per a Nissan és preparar-se per a la internalització dels serveis que fins al 10 d'agost del 2020 ens venia prestant Acciona", ha continuat l'automobilística, que situa l'origen del conflicte en la "decisió unilateral i sense avís previ" de l'empresa subcontractada de rescindir el contracte amb Nissan Motor Ibérica. "Aquesta decisió unilateral ha obert un conflicte de conseqüències molt perjudicials tant per als seus treballadors com per a Nissan", ha avisat l'automobilística, que ha reiterat que s'ha intentat arribar a "punts de trobada" amb la direcció d'Acciona per desencallar el conflicte amb els 500 treballadors que treballen a la planta de Nissan de la Zona Franca.



Els treballadors d'Acciona volen paralitzar dilluns Nissan a la Zona Franca



El comitè d'empresa d'Acciona ha criticat el trencament de les negociacions i la finalització del període de consultes de l'ERO sense cap acord. "El període de consultes ha acabat sense resultats i no hi ha cap altre camí que anar per la via judicial i començar una guerra social", ha informat el comitè d'empresa d'Acciona, que crida a paralitzar la fàbrica de Nissan a la Zona Franca a partir de les 05.00 hores del proper dilluns. "A aturar la fàbrica. No hi ha solucions, no hi ha produccions", han assegurat els representants dels treballadors, que acusen Acciona de "terrorisme empresarial" i de no importar-li deixar 500 famílies sense feina.



Suport dels comitès de Nissan

Per la seva banda, els comitès d'empresa de Nissan han defensat que els treballadors d'Acciona segueixin treballant a l'empresa "fins al final de l'activitat industrial de les plantes". En un comunicat, han assegurat que estaran "al costat" dels treballadors d'Acciona per "ajudar en tot el que es pugui" i han decidit suspendre una reunió que tenien prevista el dilluns a les 8.30 hores amb la direcció.

Els treballadors de Nissan culpen directament de la situació a l'automobilística pel tancament de plantes i després assenyalen Acciona com a "principal responsable" de "deixar els treballador al carrer abans de temps", ja que recorden que es rescindeix el contracte mercantil el 10 d'agost, uns 8 mesos abans que acabi.