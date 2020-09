La metamorfosi del turisme per la COVID

La pandèmia del coronavirus ha arribat per canviar els hàbits dels viatgers, potser per més temps del que s'havia previst inicialment. Es tracta d'una transformació profunda en un sector que viu les seves hores més negres just quan avui es celebra el Dia Mundial del Turisme, una jornada anual que es commemora des de 1980. Les reserves d'última hora i els viatges de proximitat han estat les tendències principals aquest estiu en un entorn de restricció turística internacional. El turista ha tornat a conèixer l'atractiu de les zones de proximitat. I pot ser que això es repeteixi. Les cancel·lacions gratuïtes i els viatges d'última hora s'implantaran en el mercat, segons un estudi de la multinacional de reserves i comparador de vols Skyscanner, que opina que les aerolínies de baix cost tindran avantatge davant de les tradicionals per superar l'actual crisi.

Un nou escenari

L'informe «Un món nou per als viatges» dibuixa un escenari nou que el conseller delegat de Skyscanner, Moshe Rafiah, va definir com a «noves formes d'explorar el món». «Planificar un viatge amb menys antelació, valorar en profunditat els riscos abans de decidir-se o exigir un nivell de transparència sense precedents per reservar amb tranquil·litat, tots aquests canvis de mentalitat estan donant forma als viatges de el futur», opina Rafiah. L'Associació Internacional de Transport Aeri calcula que la demanda de viatges de passatgers va disminuir un 79,8% al juliol respecte l'any anterior i pronostica que els viatges no tornaran als nivells anteriors a la crisi com a mínim fins al 2024.

En un context de caiguda d'ingressos i restriccions de vols internacionals, les conclusions de l'informe dibuixen el nou paradigma turístic en plena economia de pandèmia (menys despesa, més estalvi). Segons les dades de Skyscanner, al primer semestre d'aquest any han imperat els viatges només d'anada, sense sortir del país i reservats amb menys d'un mes d'antelació. Es revelen tres canvis dràstics en la manera de buscar vols el 2020. Les recerques de viatges només d'anada es van disparar al març, però han mantingut una tendència a l'alça des de llavors. La intenció de viatjar dins del territori nacional també ha anat en augment a causa dels canvis en les restriccions a la mobilitat. Finalment, empesos per la incertesa dels temps, els viatgers busquen fer escapades amb molta menys antelació que abans. Per als directius de Skyscanner, les aerolínies de baix cost estan millor adaptades a aquest client d'última hora i lideraran la previsible recuperació.

Opinions dels clients

Segons l'opinió de Nacho Vallina, responsable de màrqueting de Buscounchollo.com, «els clients exigiran més flexibilitat a l'hora de reservar els seus viatges a causa de la incertesa, i aquesta tendència tan marcada de reserves d'última hora és probable que es mantingui molt temps. A més, la informació sobre les mesures COVID (incloent opinions de clients reals i fotografies) seguirà prenent força». Cada vegada més, les opinions dels clients marquen l'èxit o fracàs dels negocis turístics. La capacitat dels responsables de gestió per solucionar els problemes amb els clients de manera ràpida, abans que les queixes arribin a les xarxes socials, són un factor decisiu.



Preus

La tendència actual pot beneficiar l'aparició de polítiques promocionals d'aquest tipus en el sector. Però curiosament, a la pràctica la pandèmia no ha comportat caigudes de preus generalitzades. En algunes zones s'han produït tensions de demanda i pujades de preus molt per sobre del normal.

El risc de la cancel·lació gratuïta

Per a Vallina, una altra de les tendències que arriba per quedar-se és la cancel·lació gratuïta. Segons la seva opinió, «poden oferir una foto de l'estatus de vendes d'un negoci totalment irreal, bé perquè la situació empitjori i els clients decideixin cancel·lar massivament, o bé per la possibilitat de seguir comprant i buscant en altres canals per veure si es troba alguna cosa millor».



Proximitat

En línia amb la potenciació del turisme de proximitat, aquesta setmana s'ha tancat un acord entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i la patronal d'agències de viatges Acave, que farà possible que més de 500 agències de viatges associades a tot l'Estat amb més de 1.000 punts de venda incloguin en la seva oferta els paquets turístics estructurats de Pirineu i Lleida.



Nova gestió sanitària

Per a la patronal Exceltur, «si volem recuperar la confiança dels mercats emissors de turistes cap a Espanya i possibilitar la més ràpida recuperació, és important que el pla de revitalització turística estigui emparat en una nova gestió sanitària que corregeixi les derives regionals actuals, i unes polítiques de comunicació externa més positives». Al sector turístic hi ha el convenciment que sense mesures sanitàries adequades, les tendències turístiques registrades el passat estiu tindran tendència a allargar-se en el temps.