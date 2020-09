Nissan assegura que Acciona ha rebutjat un nou contracte

La direcció de Nissan Motor Ibérica va assegurar ahir que Acciona, empresa subcontractada, ha rebutjat la seva proposta de subscriure un nou contracte fins al 31 de desembre de 2021, finalitzant d'aquesta manera sense acord el període de consultes per l'ERO d'Acciona, fet pel qual es prepararà per internalitzar els seus serveis.

Així, mentre que Nissan ha intentat arribar a un acord per solucionar la situació, «desafortunadament aquesta proposta ha estat rebutjada per la direcció d'Acciona», va informar Nissan en un comunicat. «Lamentant molt la decisió d'Acciona, l'única opció viable per a Nissan és preparar-se per la internalització dels serveis que fins el 10 d'agost de 2020 ens ha anat prestant aquesta empresa», va concloure.

Per la seva banda, els treballadors d'Acciona van avisar que, després que la direcció de l'empresa i Inspecció de Treball hagin donat per tancat el període de consultes, no existeix «un altre camí per a nosaltres que anar a la via judicial i donar inici a una guerra social».



Dilluns de mobilitzacions

«Per això, per al proper dilluns 28, tota la plantilla d'Acciona a les cinc del matí en els torns de la fàbrica Nissan Zona Franca, a aturar la fàbrica!», van anunciar els treballadors en un comunicat.

«A aturar la fàbrica. No hi ha solucions, no hi ha produccions», van assegurar els representants dels treballadors, que acusen Acciona de portar a terme «terrorisme empresarial» i de no importar-li deixar més de 500 famílies sense feina.