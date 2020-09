El Govern empitjora la previsió de caiguda del PIB al 2020 fins a l'11%

El Govern té previst actualitzar a principis d'octubre el quadre macroeconòmic, amb una previsió d'una caiguda del PIB de doble dígit, que podria oscil·lar entre el 10% i l'11%, per a aquest any, així com presentar la nova senda d'estabilitat pressupostària amb els nous objectius de dèficit i deute públic, al costat del nou límit de despesa no financer («sostre de despesa»). Aquests són els següents passos que farà el Govern recollits en el seu «full de ruta» per presentar al llarg del mes d'octubre el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2021, segons fonts governamentals. L'última vegada que l'executiu va actualitzar la senda i el quadre macroeconòmic va ser al maig, després d'enviar el Pla d'Estabilitat Pressupostària 2020-2023 a Brussel·les.

L'últim quadre «macro» recollia una previsió d'una caiguda del PIB del 9,2% aquest any i un repunt del 6,8% el 2021, tot i que fonts governamentals van confirmar que previsiblement es revisarà el descens del creixement fins a una franja d'entre el 10% i l'11%, en línia amb les estimacions de diferents organismes com el Banc d'Espanya, Comissió Europea o Funcas.



Increment de la taxa d'atur

Pel que fa a la desocupació, les últimes previsions de l'executiu apuntaven a un increment de la taxa d'atur fins al 19% aquest any i la seva moderació al 17,2% el 2021. Juntament amb el nou quadre macro i el sostre de despesa, l'executiu convocarà en els propers dies les comunitats autònomes per a una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en què es tractaran els lliuraments a compte del sistema de finançament de les comunitats autònomes i s'informarà sobre el «sostre de despesa» i les qüestions que afecten per tenir una base sobre la qual construir els pressupostos autonòmics, al costat del càlcul sobre els fons europeus.

Així, l'executiu preveu presentar i aprovar la nova senda d'estabilitat pressupostària amb els nous objectius de dèficit i deute públic a la primera setmana d'octubre, al mateix temps que informarà del límit de despesa no financer, conegut com a «sostre de despesa», i actualitzarà el quadre macroeconòmic, en funció del qual l'Executiu haurà de adaptar el seu projecte de pressupostos, i que haurà de comptar amb el vistiplau de Brussel·les. L'objectiu és que estigui aprovat «a finals de desembre o principis de gener», segons el calendari detallat per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

L'última senda d'estabilitat pressupostària del Govern projectava un dèficit públic del 10,34% del PIB aquest any, fins als 115.671 milions d'euros, el major dèficit des de l'any 2012, amb una caiguda dels ingressos del 5,3%, amb 25.711 milions respecte a l'any passat, fins a 461.043 milions (41,2% el PIB) i un augment de la despesa pública del 10,5%, amb 57.765 milions d'euros més, fins als 576.714 milions (51,5%). Llavors, la ministra Montero va xifrar l'impacte de les mesures per pal·liar el covid-19 en 138.923 milions d'euros.