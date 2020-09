Lugo Els treballadors d'Alcoa tornen als carrers

Els treballadors d'Alcoa van tornar als carrers per demanar la continuïtat de la factoria de San Cibrao -a Cervo (Lugo)- a poques hores perquè expiri el termini donat per la multinacional per explorar la venda de la fàbrica o iniciar un ERO extintiu que afectaria més de 500 empleats. Després de protagonitzar una tancada de 24 hores als ajuntaments de Cervo i Viveiro avalats pels regidors de tots dos consistoris (un del PP i un altre del PSOE), els treballadors van sortir de l'estació de ferrocarril de Xove (Lugo) per demanar una solució.