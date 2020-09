Neix Gironazon, una web en clau femenina per impulsar productes i serveis locals

Una finestra virtual, i en femení, que des de Girona s'obre al món. L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) ha posat en línia Gironazon, una web que neix amb la voluntat de potenciar les empreses del territori liderades per dones, impulsar els seus productes i serveis arran de la pandèmia i reivindicar-se davant el gegant del comerç electrònic. El logotip del projecte, diferents punts que s'uneixen sobre un cercle que recorda el globus terraqui, i el color corporatiu –lila blavós- ja són tota una declaració d'intencions. "Ara més que mai tenim la necessitat d'unir-nos", diu la presidenta de l'AGE, Maria Rosa Agustí. Gironazon ja inclou unes 140 propostes de gastronomia, noves tecnologies, benestar o màrqueting, entre d'altres.

La idea de crear Gironazon va néixer al llarg d'una videotrucada durant el confinament. I aquest dilluns ja és una realitat. Segons concreta Agustí, la plataforma virtual dona resposta a diferents objectius. Per una banda, permet a les empresàries gironines sumar esforços. Per l'altra, crear sinergies a l'hora de vendre els seus productes i serveis. I per últim, la web vol fer més visible Girona a la xarxa i reivindicar el territori dins el món del comerç electrònic.

De fet, explica la presidenta de l'AGE, l'elecció del nom no és banal. Afegint a Girona el sufix 'zon', les empresàries han volgut fer incís en què allò que s'ofereix a la plataforma és de la demarcació (perquè porta a pensar en la paraula 'zona'). Però també, en una clara al·lusió a Amazon, la pàgina web reivindica allò fet a casa davant el gegant del comerç electrònic.

Gironazon es posa avui en línia, ja s'hi han adherit setze empresàries i el catàleg de la plataforma neix amb uns 140 productes i serveis. S'hi poden trobar, per exemple, packs gastronòmics, serveis informàtics, assessorament legal, visites guiades, objectes de regal, sessions de coaching on line, articles promocionals, mascaretes personalitzades o un ampli ventall de cursos virtuals (en idiomes, finances, art...).

Anar a l'una

"Amb la plataforma volem unir esforços i anar a l'una a l'hora de posicionar-nos i créixer en un context difícil com l'actual, marcat per la pandèmia de la covid-19", subratlla Agustí. "L'objectiu de Gironazon és minimitzar costos, crear sinergies i maximitzar la presència al món on line de les empresàries gironines", hi afegeix.

La plataforma s'obre a totes aquelles empresàries i firmes que vulguin adherir-s'hi. Això sí, l'únic requisit per fer-ho és que estiguin associades a l'AGE. Maria Rosa Agustí explica que d'entrada es fixen arribar arreu de Catalunya i també a l'estat espanyol, però que Internet no té fronteres. Com tampoc hi ha límit per a aquells productes i serveis que tenen cabuda dins de Gironazon.

"El confinament ens va tancar de tal manera que ara necessitem, més que mai, fer-nos visibles i crear vincles entre nosaltres", explica la presidenta de l'AGE. "I això és el que ens permet Gironazon", hi afegeix Agustí. De moment, la plataforma no ofereix serveis logístics –del repartiment se n'encarrega cada empresa- i els pagaments es fan a través de TPV virtual (tot i que també hi ha l'opció que sigui per transferència).

Des del 1994

L'AGE és una associació empresarial i professional constituïda per a la coordinació, representació, gestió, foment i defensa de les dones empresàries i directives. Nascuda el 1994, el seu objectiu és donar suport i promoure el desenvolupament ple de la dona en la seva condició d'empresària, professional o directiva.

S'adreça tant a empresàries (propietàries, sòcies o accionistes) com a dones que tenen càrrecs directius o de gerència. L'AGE, que és sòcia col·lectiva de la patronal Pimec, compta actualment amb unes 150 associades. Agustí destaca, sobretot, el nexe que s'ha creat entre elles. També a l'hora d'afrontar la pandèmia, cosa que ha fet que aquests últims mesos l'AGE hagi sumat noves associades.