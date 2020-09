Banca March i Diari de Girona organitzen una trobada sobre l'empresa familiar

«L'empresa familiar davant el repte del creixement: alternatives al finançament bancari i casos pràctics d'una expansió amb èxit» és el títol del webinar que Prensa Ibérica i Diari de Girona han organitzat el proper 7 d'octubre amb el patrocini de Banca March. La sessió està dirigida a empresaris, executius d'empreses familiars i directors corporatius i financers d'empreses amb presència a Girona i és totalment gratuïta. Només cal inscriure's en aquest enllaç. Durant una hora i mitja en aquesta trobada digital s'abordaran temes com les alternatives que tenen les empreses familiars al finançament bancari i com créixer amb èxit amb la presentació de tres casos pràctics de la mà de Miquel Jordà, fundador i director general del Grup Eurofirms; Elisabeth Cañigueral, presidenta del Grup Cañigueral, i Jaume Juher, president i fundador de Grupo Briolf/Roberlo. La sessió començarà amb la benvinguda als participants per part d'Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, i José Luis Acea, conseller delegat de Banca March. A continuació, tindran lloc les primeres intervencions, en què es posaran sobre la taula temes que preocupen a les empreses familiars, com ara la necessitat de buscar alternatives de finançament no creditícies per a l'empresa, el mercat de capitals versus el finançament bancari, i es presentaran casos pràctics amb exemples que poden resultar molt beneficiosos per a les empreses.

Per tractar aquestes qüestions es comptarà amb la presència de José Cuevas, director de Grans Empreses de Banca March: Xavier Chimenos, Head of Corporate Treasury & Corporate Finance d'Almirall; Xavier Tintoré, director general corporatiu de Fluida; Jordi Gil, director corporatiu d'administració i finances d'Acsa Sorigé, i Gonzalo Gómez Retuerto, director general de MARF (BME). L'objectiu d'aquestes primeres intervencions serà posar de manifest el fet que durant molt temps el sector bancari ha tingut un paper molt fonamental en el finançament de les empreses espanyoles per sobre d'altres mecanismes com els mercats de valors o el capital risc. Amb la darrera crisi ha quedat demostrat que un grau de dependència molt elevat pot acabar convertint-se en un element de vulnerabilitat per a moltes empreses. Per aquest motiu, cal pensar en altres fórmules per buscar finançament, per exemple per la via dels mercats.

Durant els últims anys s'ha constatat que moltes companyies i empreses espanyoles han substituït una part del seu finançament basat en préstecs bancaris per l'emissió de valors, bons o capitals, en mercats oficials alternatius. Les empreses que han optat per aquesta via podran explicar la seva experiència i el perquè van optar per aquesta decisió. Els participants tractaran qüestions també com ara l'aparició de fórmules alternatives de finançament com el crowdfunding i s'intentaran resoldre dubtes al voltant, per exemple d'altres finançaments alternatius.

I un altre dels eixos importants de la jornada serà explicar en què consisteix el MARF (Mercat Alternatiu de Renda Fixa). En aquest sentit, Gonzalo Gómez Retuerto explicarà quin avantatge té per a les empreses emetre valors en MARF. I Banca March, banc especialitzat en l'empresa familiar i la mitjana empresa, explicarà mitjançant José Cuevas quin avantatge tenen les empreses amb els diferents sistemes que tenen per finançar-se i comentarà igualment si costa gaire convèncer les empreses que hi ha actualment d'altres formes de finançament possibles.

En la segona sessió es donaran a conèixer tres casos pràctics d'èxit de la mà de tres empreses gironines com Grup Eurofirms, Grup Cañigueral i Grupo Briolf/Roberlo, que exposaran les seves trajectòries i com han aconseguit el seu creixement. A la part final arribarà el moment del torn de preguntes i el tancament i conclusions a càrrec de José Cuevas, director de grans Empreses de Banca March. El webinar es portarà a terme el 7 d'octubre, de les 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia.