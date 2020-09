Curs d'inversió en «start-ups» per dinamitzar l'economia gironina

La Diputació de Girona i Business Angels Girona (BAGi) van presentar ahir un Curs d'iniciació a la inversió en start-ups que neix amb la voluntat d'impulsar l'economia gironina.

Aquest programa formatiu de sis dies compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el l'àmbit del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, i està adreçat a persones que tinguin interès a iniciar-se en el món de la inversió privada i vulguin conèixer de primera mà tots els elements que cal saber per formalitzar una inversió i minimitzar-ne el risc.

Una de les vies per finançar aquestes iniciatives empresarials és l'inversor privat sota la figura del que es coneix com a business angel o àngel inversor. Els organitzadors constaten: «Sabem que el problema no és la falta d'inversors, fins i tot en els temps que corren. Hi ha moltes persones econòmicament capaces i amb poder d'inversió per impulsar el creixement d'aquestes empreses més innovadores».



Finançar emprenedors

En la presentació, el vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, va dir: «En la creació i el creixement de les iniciatives emprenedores, el finançament és un aspecte clau, sobretot per a aquelles iniciatives empresarials que tenen un component innovador i que requereixen una inversió inicial elevada, les start-ups o empreses emergents.

A Catalunya hi ha un bon ecosistema de start-ups i no falten esdeveniments i xarxes que giren a l'entorn d'aquest tipus d'empreses».

Per la seva banda, Josep Prat, vicepresident de BAGi, va assenyalar que «la inversió privada és un sistema complex que ofereix als seus agents grans beneficis si posseeixen les tècniques adequades per detectar-ne les oportunitats i calcular-ne el risc. Amb aquest curs, els alumnes obtindran una formació intensiva i molt pràctica per començar a operar amb garanties». «La finalitat és transmetre als inversors potencials la visió d'inversions professionals i la dels àngels inversors més experimentats».

De fet, gràcies a l'èxit de la primera edició del curs d'inversió en empreses emergents que es va fer els mesos de novembre i desembre del 2019, s'ha corroborat que existeix un gran potencial de gent que voldria invertir-hi però que no té el coneixement suficient sobre què significa ser un àngel inversor.

La Diputació de Girona, en l'àmbit de «CO-CREIX», el programa d'emprenedoria impulsat per l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, vol donar un impuls al teixit emprenedor de la demarcació perquè pugui materialitzar les seves iniciatives empresarials.