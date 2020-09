Neix Gironazon, una web en femení per impulsar la venda en línia de productes i serveis locals

Una finestra virtual, i en femení, que des de Girona s'obre al món. L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) ha posat en línia Gironazon, una web que neix amb la voluntat de potenciar les empreses del territori liderades per dones, impulsar els seus productes i serveis arran de la pandèmia i reivindicar-se davant el gegant del comerç electrònic. «Ara més que mai tenim la necessitat d'unir-nos», diu la presidenta de l'AGE, Maria Rosa Agustí. Gironazon ja inclou unes 140 propostes de gastronomia, noves tecnologies, benestar o màrqueting, entre d'altres.



Reivindicar el territori

La idea de crear Gironazon va néixer al llarg d'una videotrucada durant el confinament. I aquest dilluns ja és una realitat. Segons concreta Agustí, la plataforma virtual dona resposta a diferents objectius. D'una banda, permet a les empresàries gironines sumar esforços. De l'altra, crear sinergies a l'hora de vendre els seus productes i serveis. I per últim, la web vol fer més visible Girona a la xarxa i reivindicar el territori dins el món del comerç electrònic.

La plataforma s'obre a totes aquelles empresàries i firmes que vulguin adherir-s'hi. Això sí, l'únic requisit per fer-ho és que estiguin associades a l'AGE. Maria Rosa Agustí explica que d'entrada es fixen arribar arreu de Catalunya i també a l'estat espanyol, però que internet no té fronteres. Com tampoc hi ha límit per a aquells productes i serveis que tenen cabuda dins de Gironazon. De moment, la plataforma no ofereix serveis logístics i els pagaments es fan a través de TPV virtual.