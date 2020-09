El pitjor estiu de la Costa Brava

La Costa Brava tanca "el pitjor estiu" de la seva història amb una caiguda del 41,8% en les reserves que s'han. Això deixa una xifra d'ocupació de tan sols el 39,8%, mentre que l'any passat aquesta xifra se situava al 65,2%. El president del Patronat, Miquel Noguer, ha recordat que abans de la pandèmia les previsions era aconseguir "un estiu de rècord" i ha acabat sent "un rècord a la baixa" per la caiguda registrada.

Segons han detallat en una valoració de la temporada d'estiu, els establiments han ofert un 90% de les places que tenen disponibles, amb 229.000 llits dels 246.347 que hi ha. Això vol dir que la gran majoria d'establiments ha optat per obrir.

La xifra al Pirineu de Girona ha estat relativament millor que la de la Costa Brava, ja que ha tingut un 27% menys de reserves que l'estiu del 2019. En total s'han reservat el 47,6% dels 11.728 llits oferts.

La davallada en l'ocupació ha estat diferent segons el sector de la Costa Brava. El més afectat ha estat el sud, on han notat un 48% de davallada en reserves. En aquesta zona que comprèn Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar (Selva) s'ha passat de tenir un 73,8% de llits plens a només un 38,1%. A la Costa Brava Centre la caiguda ha estat menor, d'un 39,6% i la Costa Brava Nord és qui menys ha notat els efectes de la pandèmia amb un 36,3% menys de reserves.

Pel que fa a tipus d'establiments, les cases de turisme rurals són les que més públic han sabut atreure. Al Pirineu de Girona tan sols ha caigut un 4,3% el nombre de reserves en aquest tipus d'establiment i a la Costa Brava, un 18,1%. Per contra, els hotels són els que menys reserves han obtingut amb un 47,6% menys d'ocupació.

Aquestes baixes ocupacions han estat gràcies al turisme de proximitat. De fet, els catalans han fet el 57,5% de les pernoctacions. Això representa 3.263.000 pernoctacions, mentre que l'any passat eren 2.425.000. Per contra, cauen la majoria de visitants dels mercats alemany, belga, holandès, anglès. El mercat francès cau lleugerament, però es manté a diferència de la resta de nacionalitats, representant el 15% de pernoctacions que s'han fet a la demarcació gironina aquest estiu.



Més visitants que Mallorca i la Costa del Sol

Per altra banda, el nombre de visitants que han trepitjat la Costa Brava (380.835 persones) és superior al que ho ha fet a Mallorca (284.430) o la Costa del Sol (328.321), que són les principals destinacions a l'estat espanyol. Segons Dulsat, aquesta xifra es deu al fet que Girona té "un mercat de tres milions de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona" i també "hi ha un mercat molt important al sud de França que pot arribar en cotxe". De tota manera, en nombre de pernoctacions, Mallorca supera a la Costa Brava.



Es mantenen els preus

Per altra banda, en una enquesta que ha realitzat el patronat als empresaris del sector turístic, la meitat dels enquestats afirma que no ha baixat el preu. Dulsat ha remarcat que aquesta "és una tendència habitual" en el sector en èpoques de crisi per "intentar atraure" més visitants. De tota manera, s'ha mostrat satisfet que més de la meitat hagin optat per no tocar els preus per evitar "devaluar" la marca turística.

En aquesta enquesta realitzada a 230 empresaris, un 78,5% han assegurat que ha valgut la pena obrir aquest estiu els seus allotjaments, tot i la baixa ocupació. Per contra, un 32% afirmen que la temporada ha estat dolenta o molt dolenta, mentre que un 40,43% creu que ha estat bona o molt bona.

Un altre aspecte remarcable és que el 60% de les reserves s'han fet directament als establiments i no a través de portals com ara Booking. Segons Dulsat, aquest indicador expressa que "la gent coneix el territori" i per això confien en els establiments directament.



Bona previsió de cares a l'hivern

Davant de la "Incertesa" que hi ha en el sector, segons ha assegurat Miquel Noguer, les previsions de cara a la temporada de neu "no són dolentes". Segons Noguer, aquest estiu "no ha anat malament" als establiments dels Pirineus i això fa pensar que podrien encarar amb bones xifres els mesos d'esquí. A més, Noguer ha recordat que els esports de muntanya són "a l'aire lliure" i és on "hi ha menys risc de contagi". Per la seva banda, el vicepresident del Patronat, Jaume Dulsat, ha apuntat que la majoria de visitants a les pistes gironines són turistes de proximitat.