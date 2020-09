Rato espera des de juliol la decisió sobre el tercer grau

L'expresident de Bankia Rodrigo Rato es troba des del passat juliol a l'espera que el jutge de vigilància penitenciària resolgui el seu recurs contra la denegació del tercer grau, règim que va sol·licitar a finals de l'any passat després de superar la quarta part de la seva condemna pel cas de les targetes opaques.

El magistrat José Luis de Castro hauria d'haver-se pronunciat abans del passat agost sobre l'escrit presentat per l'exministre, que va recórrer la decisió de denegar-li la semillibertat en tenir pendent la sentència per la sortida a borsa de Bankia, causa de la qual finalment ha estat absolt per part de l'Audiència Nacional.