La gironina Grup Rubau compra l'empresa especialitzada en gestió d'aigua i residus, AREMA

La constructora gironina Grup Rubau ha comprat l'empresa barcelonina AREMA, especialitzada en la gestió d'aigua, residus i medi ambient. L'adquisició busca reforçar el compromís de la companyia amb l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible i transició ecològica. Rubau ha intensificat en els últims mesos les seves àrees de negoci centrant-se en "la preservació de l'entorn, la sostenibilitat i la neutralitat climàtic". AREMA, fundada l'any 1995, està especialitzada en l'execució de projectes i en la construcció i posada en funcionament així com l'explotació de plantes de tractament d'aigües.

Actualment, compta amb delegacions i representacions comercials en diferents països d'Amèrica Central i Amèrica de Sud, així com a Europa de l'Est i el Nord d'Àfrica.

El Grup Rubau té una gran presència a nivell nacional i internacional com a constructora i concessionària i opera en països com Polònia, Colòmbia, Mèxic, Perú, Bolívia i Panamà. Actualment executa importants obres com la construcció de la nova Clínica Girona, la remodelació de la Roca Village i té una participació en les obres dels túnels de Glòries (Barcelona) i la línia ferroviària de l¡AVE tram Sangonera-Totana (Múrcia).

En l'àmbit internacional destaca la construcció de dos hospitals a Bolívia i la construcció d'importants autopistes a Polònia.