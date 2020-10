L'FMI demana usar els diners de la UE per a una reforma laboral

El Fons Monetari Internacional (FMI) vol que Espanya tregui el màxim partit de Fons Europeu de Reconstrucció i planteja que pugui ser utilitzat a favor d'una reforma laboral que permeti acabar amb la segmentació de mercat de treball espanyol, entre treballadors fixos i temporals, amb un alt nivell de precarietat.

En el seu informe preliminar sobre l'economia espanyola corresponent a l'any 2020, publicat ahir, l'FMI apunta que els diners europeus podrien servir per afavorir «la introducció d'un fons per acomiadaments que faci més atractius els contractes indefinits», per la via d'un menor cost per als empresaris. La cap de la missió per a Espanya de l'FMI, Andrea Schaechter, va defensar ahir que els fons europeus, ofereixen una oportunitat per finançar els costos socials que provocaria implantar la «motxilla austríaca», per exemple mitjançant la concessió de «subsidis» en els primers anys.

L'FMI també suggereix utilitzar diners europeus per millorar les polítiques actives d'ocupacions i digitalitzar l'economia.



Caiguda del PIB

En el seu informe, l'FMI reconeix que «la pandèmia global ha afectat profundament a la població i l'economia a Espanya», amb la caiguda més pronunciada de l PIB entre les economies avançades. També subratlla que les mesures adoptades fins ara pel Govern, combinades amb les de el BCE, «han constituït importants balons d'oxigen». No obstant això, adverteix que amb «la segona onada d'infeccions, l'incipient repunt econòmic corre perill» i insta a situar la salut «com a màxima prioritat» i a mantenir «el suport fiscal fins que la recuperació estigui fermament encarrilada».



Pensions

Pensant en la necessitat, després, de tornar a l'estabilitat pressupostària, l'FMI advoca per «un paquet sostenible de reformes de les pensions que equilibri la sostenibilitat de les pensions amb l'acceptabilitat social (en referència a la seva vinculació a l'IPC)» .

De moment, l'organisme que dirigeix Kristalina Georgieva anima el Govern a continuar amb les mesures de suport a les rendes (com ERTOs i l'Ingrés Mínim Vital) i a la liquiditat de les empreses, tot i que «de manera focalitzada i flexible». Però a el mateix temps, li adverteix que ha d'estar preparat per ampliar les ajudes si cal.

L'FMI manté per al 2020 la previsió d'una caiguda del PIB de l'economia espanyola del 12,8%, tal com va avançar al juny. No obstant això ha millorat lleugerament la seva previsió per al 2021, per al qual ara preveu un creixement del 7,2%. Això és gairebé un punt més del previst al juny (6,3%), per l'efecte delos nous fons europeus. En qualsevol cas, estima que el nivell d'activitat previ a la crisi no s'assolirà fins al 2023 i que l'atur començarà a baixar l'any que ve però no ho farà de forma acusada fins al 2022.

Per pal·liar «les cicatrius» de la crisi, el Fons admet que «les prestacions per desocupació i l'assistència social poden haver de intensificar temporalment (en termes de criteris d'elegibilitat, prestacions i durada) per donar suport als damnificats pels canvis econòmics de llarga durada ». L'organisme anima el Govern a obrir vies de «recapitalització» per rescatar pimes i suggereix la possibilitat d'injeccions temporals de diners a compte de futures deutes tributaris.